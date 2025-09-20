Campanha de vacinação antirrábica começa segunda-feira em Nioaque

Vacinação é gratuita. / Divulgação/Prefeitura de Jardim

A campanha de vacinação antirrábica terá início em Nioaque na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro. A primeira etapa será realizada no bairro Monte Alto, levando imunização gratuita para cães e gatos.

A ação tem como objetivo proteger os animais contra a raiva, doença grave que também pode ser transmitida aos seres humanos. A iniciativa busca ainda reforçar a prevenção e os cuidados com a saúde pública no município.

Equipes da campanha estarão em diferentes pontos da cidade, facilitando o acesso dos moradores à vacinação de seus pets. A orientação é que os tutores levem os animais com segurança, utilizando coleiras ou caixas de transporte.

De acordo com a organização, a imunização é voltada para cães e gatos a partir dos três meses de idade. Animais doentes ou em período de gestação não devem ser vacinados.

A campanha segue um cronograma pelos bairros de Nioaque nos próximos dias, garantindo a cobertura vacinal necessária para prevenir a circulação do vírus da raiva.

