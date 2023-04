Carreta pega fogo na Serra de Maracaju após superaquecimento dos freios

Carreta pega fogo na BR-060 / Divulgação

Carreta carregada com frutas foi consumida pelo fogo no início da tarde desta segunda-feira,17, na BR-060, região da Serra de Maracaju, no município de Nioaque Ninguém ficou ferido.

Informações preliminares apontam que o incêndio foi causado pelo superaquecimento dos freios do veículo, que descia a região de serra. Rapidamente o fogo se alastrou para outras partes da carreta, que ficou completamente destruída.

Ao perceber as chamas, o motorista saltou do veículo e não teve ferimentos. Militares do Corpo de Bombeiros de Jardim, que atendem a região, foram acionados e controlaram as chamas. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local para organizar o trânsito na rodovia, que ficou interditada durante o trabalho dos bombeiros -