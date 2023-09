Carreta perde freio e tomba na serra de Maracaju

Uma carreta perdeu os freios na BR-060, na Serra de Maracaju, em Nioaque, tombou em uma valeta e ficou destruída, na tarde desta quinta-feira (21). Apesar da gravidade do acidente, o motorista está vivo.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Em vídeos encaminhados a redação é possível ver que apesar de a carreta ter ficado destruída o motorista teve ferimentos leve, outros motoristas que passavam no local ajudaram no resgate.

O veículo estava carregado com uma carga de soja.