Cidade investe em infraestrutura e tubulação de drenagem de águas pluviais

Divulgação

A prefeitura de Nioaque anunciou recentemente a implantação da tubulação de drenagem de águas pluviais, no bairro São Miguel. A grande estrutura, que foi instalada para auxiliar no escoamento das águas que descem para o rio Nioaque, é um exemplo do compromisso da administração municipal em investir em infraestrutura para melhorar a qualidade de vida dos moradores da região.

A tubulação de drenagem de águas pluviais é uma solução importante para evitar enchentes e inundações em áreas urbanas, permitindo o escoamento correto das águas da chuva. Com a nova estrutura, as águas que antes se acumulavam no bairro São Miguel agora seguem diretamente para o rio Nioaque, evitando transtornos e prejuízos aos moradores da região.

A instalação da tubulação de drenagem de águas pluviais é apenas uma das ações da prefeitura de Nioaque para melhorar a infraestrutura da cidade. Desde o início da gestão, a administração municipal tem investido em obras e serviços para garantir mais qualidade de vida para os moradores, como a pavimentação de ruas, reforma e ampliação do Hospital, escolas e postos de saúde, entre outras ações.

Segundo o prefeito de Nioaque, a instalação da nova tubulação de drenagem de águas pluviais é uma importante conquista para a cidade. "Estamos investindo em infraestrutura para garantir mais qualidade de vida para os nossos moradores. Com a nova tubulação, estamos evitando transtornos e prejuízos causados pelas chuvas, além de promover o desenvolvimento urbano e a valorização imobiliária da região", afirma o prefeito.

A nova tubulação de drenagem de águas pluviais é uma prova do compromisso da prefeitura de Nioaque em investir em obras e serviços que tragam benefícios para a população. Com mais investimentos em infraestrutura, a cidade deve continuar crescendo e se desenvolvendo nos próximos anos.