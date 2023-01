Com apoio de empresários, Show de Prêmios da APAE foi sucesso em Nioaque

Presidente da APAE agradeceu apoio / Divulgação

O show de prêmios realizado no dia 8 de janeiro, em prol a reabertura da APAE l-Nioaque, teve a participação da população de Nioaque e região.

Conforme divulgado, foram arrecadados dezenas de prendas, gado de corte, ovelhas e outros.

Os itens foram doados por empresários e comerciantes da Nioaque e também por empresários de fora, que apoiam esta causa e tem um carinho por Nioaque e seus amigos e a abraçaram a causa da APAE de Nioaque.

A ABAN (Associação Beneficente dos Autistas de Nioaque) foi uma das parceiras da APAE, contribuindo com os pastéis que foram oferecidos no evento.

Já a Loja Maçônica contribuiu com os espetinhos no dia do evento, e abraçando a causa dos excepcionais de Nioaque.

Além do show de prêmios, também houveram leilões no evento, com destaque pra um chapéu carinhosamente autografado pela dupla Jads e Jadson doado pra APAE.

O show de prêmios contou com diversas doações com destaques para; geladeira duplex, fogão, micro-ondas, ar condicionado split, entre vários outros prêmios.

O presidente da comissão interventora da APAE Nioaque, Doutor Thiago Vançan, em nome de toda equipe de trabalho agradeceu o apoio de todos que confiaram e apoiaram a causa da APAE Nioaque, em especial a população e o público presente no dia.

“A causa é nobre e Nioaque precisa dessa associação de amigos dos excepcionais funcionando” nas palavras no presidente.