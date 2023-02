Em encontro com sul-mato-grossense, Bolsonaro manda abraço para Estado e Nioaque

Reprodução vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em Orlando, mandou um abraço aos moradores de Nioaque e de Mato Grosso do Sul.

O registro foi feito pela engenheira civil, Sinara Brito, que está de férias nos Estados Unidos e encontrou o ex-presidente.

“Adivinha quem eu encontro? Bolsonaro”, disse Sinara no vídeo.

De forma amistosa, o ex-presidente atendeu o chamado da engenheira e mandou o seguinte recado.

“A todos de Mato Grosso do Sul, em especial o pessoal de Nioaque, aquele abraço!” disse Jair Bolsonaro”.

BOLSONARO E NIOAQUE

A história do presidente com o Mato Grosso do Sul já é antiga, ja que ele viveu por três anos em Nioaque.

Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado que Bolsonaro viveu fora do Rio de Janeiro, onde se formou na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1977.

Um ano depois, ainda como tenente, Bolsonaro integrou o 21º Grupo de Artilharia de Campanha no RJ em 1978, e logo em seguida, foi transferido para o 9º Grupo de Artilharia de Campanha de Nioaque, onde serviu de 1979 a 1981. Ele era treinador do time de futebol formado pelos militares.

O presidente voltou a visitar o município em 2017, mais de três décadas depois, para participar de uma cerimônia política.