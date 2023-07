Confira a programação completa do evento do Aniversário de Nioaque

Nioaque comemorará 133 anos de emancipação política-administrativa na próxima terça-feira, confira a programação completa das conquistas que serão anunciadas e dos shows que serão feitos no 2º Arraiá de Nioaque a partir das 18h no Estádio Municipal Mauro Resstel “Morada dos Dinos”

O prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior convida a população de todo o estado a prestigiar este evento que celebrada o aniversário do município, confira as ações que serão feitas nessa terça-feira, dia 18.

Ordens de Serviço:

• Pavimentação com lajotamento bairro Santa Amélia

• Finisa 1º e 2ª etapa

• Reforma ESF colônia conceição

Assinatura de Convênios:

• Convênio de contrapartida construção ponte concreto sobre rio Nioaque

• Convênio de contrapartida da Pavimentação com lajotamento Bairro Santa Amélia

• Convênio sinalização viária área central

• Convênio construção de quadra poliesportiva assentamento Colônia Conceição

Autorização de Licitação

• Reforma e adequações casa da farinha Assentamento Uirapuru

• Modernização sistema iluminação publica

• Rede de abastecimento de água colônia Andalucia

• Aquisição de 02 ambulâncias

• Aquisição de 01 gerador de energia para HPP

• Aquisição de 01 usina geradora de oxigênio medicinal HPP

• Aquisição de uma impressora para Raio X HPP

2º Arraiá de Nioaque

• Show Nacional com João Bosco e Vinícius

• Show de artistas pratas-da-casa

• Barraquinhas com venda de comidas típicas e bebidas, arraial.