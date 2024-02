Confira os pratas-da-casa do Nioaque Folia 2024

Valorização local: Todos os eventos realizados pela Prefeitura de Nioaque, através da gestão Valdir Júnior, teve apresentação de músicos e cantores naturais e/ou residentes do município. De ano de 2017 pra cá sempre foi assim; carnavais, réveillons, aniversários do município, eventos gospel entre outros sempre teve presença de aristas nioaquenses.

Em seu primeiro mandato, Valdir Júnior sancionou lei, de autoria do então Presidente da Câmara e atual Vice-Prefeito Danilo Catti, que estabelece a apresentação cultural de artistas locais.

Sendo assim, confira os artistas pratas-da-casa que se apresentaram no Nioaque Folia 2024:

Dj Kiko

Dj natural de Nioaque sempre presente nos eventos da região, se apresentou em carnavais passados e no Nioaque Folia 2024 também está com presença confirmada como artista.

Jhony & Marcos

Apesar de ser uma dupla sertaneja apresenta um repertório variado e promete animar os foliões na segunda-feira (12), de carnaval.

Grupo Contagia

Grupo de pagode que se formou recentemente por músicos nioaquenses, abrirão o show nacional de Fiduma & Jeca no sábado (10), primeira noite de Nioaque Folia.

Dj Cleber Decker

Dj das “antigas” de Nioaque, se apresentou no Nioaque Folia 2023 e é presença confirmada também no no carnaval deste ano.