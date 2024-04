Confira programação do aniversário de Nioaque deste domingo

Em comemoração aos 175 anos de Nioaque, a prefeitura organiza uma festa desde sábado (6), com shows e diversão.

Neste domingo, terá a final do Campeonato Municipal de Nioaque no Estádio Municipal Mauro Resstel, e a partir das 18h, também na sede da Colônia Conceição terá show-baile do Zíngaro Novamente, e logo após show nacional da banda Baitaca.

Na segunda-feira, dia do aniversário de Nioaque, terá a programação de obras e lançamento de outras melhorias, com presença do Governador do Estado, Eduardo Riedel, e várias autoridades locais e estaduais que virão prestigiar este mega evento

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, convida toda a população para juntos comemorar o aniversário da fundação de Nioaque e frisa que é um presente pra área rural estes shows nacionais na Colônia Conceição.