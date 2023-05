Contramestre de capoeira de Nioaque ganha prêmio 'Mestre da Cultura Popular'

Divulgação

O contramestre de capoeira de Nioaque, Jardel Manoel Celestino da Silva Souza, ganhou recentemente o prêmio “Mestre da Cultura Popular”, durante reunião da Fundação da Cultura de Mato Grosso do Sul com os principais capoeiristas do Estado.

Além de Jardel, o seu mestre de capoeira, mestre Adilson da Costa Oliveira, também teve o reconhecimento e ganhou a medalha. Adilson é presidente do Grupo de Capoeira Quilombo.

Mestre da Cultura Popular

A medalha “Mestre da Cultura Popular – Capoeira” surgiu da observação e iniciativa do Fórum Estadual para Salvaguarda da Capoeira de MS em homenagear aqueles que fizeram e fazem de sua vida um instrumento da capoeira, no sentido de levar a identidade e cultura através do seu trabalho para os mais diversos espaços e rincões do Estado.

Mestre da Cultura Popular é todo representante cultural que exerce um trabalho de importância em sua comunidade ou cidade, que aprende e ensina sua cultura de forma metódica e com intuito de perpetuar o conhecimento da popular que representa. Não obstante, a capoeira, sendo cultura do Brasil, constante no livro de registro de patrimônio imaterial, reconhecido pela UNESCO, tem seus representantes em mais de 160 países pelo mundo, que levam com amor e disciplina, os pilares da cultura brasileira para o mundo todo.

No Mato Grosso do Sul, existem mestres de capoeira em todas as cidades, que necessitam de reconhecimento e fomento para seus projetos que alcançam comunidades que o estado não alcança sozinho. Muitas vezes, tais mestres são quem proporcionam o primeiro e talvez o único contato do aluno com a musicalidade, a dança, a expressão corporal, o teatro, a literatura, o artesanato entre outras expressões culturais.

A homenagem representa a consideração e a gratidão do fórum para com seus mestres, mestrando e contramestres, pelo trabalho e dedicação de toda uma vida pela capoeira.