Corpo de servidora desaparecida é encontrado em lixão de Nioaque

Leiza desapareceu no dia 30 de setembro / Redes Sociais

O corpo da servidora aposentada, Leiza de Ávila Ferraz, desaparecida desde 30 de setembro, foi encontrado no lixão do município de Nioaque, onde ela morava. A informação foi confirmada pelo irmão da vítima, nas redes sociais.

Segundo informações do jornal local, Nioaque News, o corpo de Leiza foi encontrado na tarde de ontem (15), após 15 dias de desaparecimento.

A confirmação veio através de uma publicação feita por seu irmão nas redes sociais: "Olá, boa tarde, com tristeza informo que foi encontrado o corpo de minha irmã Leiza, que estava desaparecida, no lixão da cidade."

Leiza desapareceu no dia 30 de setembro de sua residência, localizada no bairro São Miguel. Ela saiu apenas com a roupa do corpo.

A família, preocupada com a ausência de contato, registrou um boletim de ocorrência, o que deu início às investigações da Polícia Civil de Nioaque e à mobilização da imprensa local e estadual.

A Polícia Civil realizava buscas pelo corpo da servidora no lixão desde 11 de outubro.

As denúncias do crime ainda estão sendo investigadas.