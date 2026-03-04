Corrida e Caminhada marcam celebraÃ§Ã£o do Dia Internacional da Mulher em Nioaque

A Prefeitura convida toda a populaÃ§Ã£o para participar da Corrida e Caminhada em alusÃ£o ao Dia Internacional da Mulher
DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Nioaque
No sábado (7), a partir das 18h30, em frente ao Estádio Municipal, Nioaque será palco de um grande momento de celebração, saúde e reconhecimento. A Prefeitura convida toda a população para participar da Corrida e Caminhada em alusão ao Dia Internacional da Mulher.
A iniciativa foi planejada para promover integração, incentivar a prática esportiva e destacar a importância das mulheres que contribuem diariamente para o desenvolvimento do município. Embora a homenagem seja dedicada a elas, o evento é aberto a todos: homens, mulheres, crianças e famílias inteiras estão convidados a participar e caminhar juntos por essa causa.
A programação inclui Corrida Kids, Caminhada de 3 km e Corrida de 5 km, oferecendo opções para diferentes idades e níveis de preparo físico. A proposta é clara: cada participante no seu ritmo, mas todos unidos em um mesmo propósito — celebrar, valorizar e fortalecer os laços da nossa comunidade.
A inscrição será solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados às entidades assistenciais do município, reforçando o compromisso social da ação. As inscrições devem ser realizadas pelo site do Kmais Clube, e as vagas são limitadas. Haverá premiação com troféus do 1º ao 5º lugar geral e do 1º ao 3º lugar por categoria, nas modalidades masculino e feminino.
O prefeito André Guimarães destacou o caráter humano da iniciativa: “Quando falamos em desenvolvimento, falamos de pessoas. Essa corrida é uma forma de reconhecer a força das mulheres de Nioaque, mas também de reunir as famílias, ocupar os espaços públicos e promover saúde e união. É assim que seguimos construindo uma cidade mais participativa e acolhedora.”
O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte no município: "Estamos organizando cada detalhe para que seja um evento bonito, seguro e inclusivo. O esporte transforma, aproxima as pessoas e, neste momento especial, também nos ajuda a valorizar uma causa tão significativa.”
A Corrida e Caminhada do Dia Internacional da Mulher é uma realização da Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, com apoio da Fundesporte e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
A Prefeitura reforça o convite para que toda a comunidade participe e faça parte dessa mobilização especial, que une esporte, solidariedade e valorização em um único movimento.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Futebol
CompetiÃ§Ã£o reÃºne equipes das aldeias do municÃpio no EstÃ¡dio Francisco Vitorino; evento contou com presenÃ§a de lideranÃ§as e comunidade
Bombeiros
O Corpo de Bombeiros foi acionado apÃ³s relatos de intensa fumaÃ§a saindo do imÃ³vel
EducaÃ§Ã£o
A primeira entrega serÃ¡ realizada nesta terÃ§a-feira (3), Ã s 17h, na Escola Municipal CÃvico-Militar CAIC AntÃ´nio Pace
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS