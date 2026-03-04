Corrida e Caminhada marcam celebraÃ§Ã£o do Dia Internacional da Mulher em Nioaque

DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Nioaque

No sábado (7), a partir das 18h30, em frente ao Estádio Municipal, Nioaque será palco de um grande momento de celebração, saúde e reconhecimento. A Prefeitura convida toda a população para participar da Corrida e Caminhada em alusão ao Dia Internacional da Mulher.



A iniciativa foi planejada para promover integração, incentivar a prática esportiva e destacar a importância das mulheres que contribuem diariamente para o desenvolvimento do município. Embora a homenagem seja dedicada a elas, o evento é aberto a todos: homens, mulheres, crianças e famílias inteiras estão convidados a participar e caminhar juntos por essa causa.



A programação inclui Corrida Kids, Caminhada de 3 km e Corrida de 5 km, oferecendo opções para diferentes idades e níveis de preparo físico. A proposta é clara: cada participante no seu ritmo, mas todos unidos em um mesmo propósito — celebrar, valorizar e fortalecer os laços da nossa comunidade.



A inscrição será solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados às entidades assistenciais do município, reforçando o compromisso social da ação. As inscrições devem ser realizadas pelo site do Kmais Clube, e as vagas são limitadas. Haverá premiação com troféus do 1º ao 5º lugar geral e do 1º ao 3º lugar por categoria, nas modalidades masculino e feminino.



O prefeito André Guimarães destacou o caráter humano da iniciativa: “Quando falamos em desenvolvimento, falamos de pessoas. Essa corrida é uma forma de reconhecer a força das mulheres de Nioaque, mas também de reunir as famílias, ocupar os espaços públicos e promover saúde e união. É assim que seguimos construindo uma cidade mais participativa e acolhedora.”



O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte no município: "Estamos organizando cada detalhe para que seja um evento bonito, seguro e inclusivo. O esporte transforma, aproxima as pessoas e, neste momento especial, também nos ajuda a valorizar uma causa tão significativa.”



A Corrida e Caminhada do Dia Internacional da Mulher é uma realização da Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, com apoio da Fundesporte e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.



A Prefeitura reforça o convite para que toda a comunidade participe e faça parte dessa mobilização especial, que une esporte, solidariedade e valorização em um único movimento.

