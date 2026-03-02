Acessibilidade

02 de MarÃ§o de 2026 • 23:03

Corrida e caminhada marcam homenagens a mulheres em Nioaque

Evento serÃ¡ no dia 7 de marÃ§o, com saÃ­da do estÃ¡dio municipal;

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 02/03/2026 Ã s 19:35

Para participar, os interessados devem fazer a inscriÃ§Ã£o com a doaÃ§Ã£o de 1 quilo de alimento nÃ£o perecÃ­vel / AgÃªncia Brasil/Arquivo

A Prefeitura de Nioaque realiza no dia 7 de março de 2026 uma corrida e caminhada especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher. O evento terá início às 18 horas, com saída do estádio municipal, e foi pensado para reunir famílias, amigos e toda a comunidade em um só movimento: cuidar da saúde, fortalecer laços e valorizar as mulheres que ajudam a construir Nioaque todos os dias.

A programação inclui corrida kids, corrida de 5 quilômetros e caminhada de 3 quilômetros, garantindo opções para todas as idades e condicionamentos físicos. A proposta é que cada participante possa escolher a modalidade que melhor se adapta ao seu ritmo, sempre com o mesmo propósito de celebrar a data e promover qualidade de vida.

Para participar, os interessados devem fazer a inscrição com a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados a entidades assistenciais do município, reforçando o caráter solidário da iniciativa.

O evento é para a família toda, cada um no seu ritmo, mas todos pelo mesmo propósito. A organização espera reunir um grande número de participantes, movimentando a cidade em torno da valorização da mulher, do esporte e da solidariedade.

Deixe a sua opiniÃ£o

