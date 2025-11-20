Defensoria articula projeto voltado à educação em direitos para mulheres em Nioaque

Divulgação/ DPMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou de uma reunião com representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Centro de Referência de Assistência Social de Nioaque para discutir a implementação de um projeto voltado à educação em direitos de mulheres em situação de vulnerabilidade, com ênfase nas questões relacionadas ao Direito de Família. A instituição foi representada pela defensora pública, Juliana Borher Valadares. O encontro teve como objetivo construir uma proposta conjunta de ações educativas e palestras que abordem temas como violência doméstica, guarda, pensão alimentícia, convivência familiar e acesso à justiça. A iniciativa busca fortalecer a autonomia feminina e promover informação, cidadania e prevenção de conflitos familiares, ampliando o alcance das políticas públicas de proteção e orientação jurídica. “A educação em direitos é um instrumento transformador. Quando as mulheres conhecem seus direitos, conseguem buscar soluções pacíficas, tomar decisões com mais segurança e romper ciclos de dependência e violência. Essa parceria com a Seduc e o Cras é fundamental para que a Defensoria chegue ainda mais perto da comunidade, de forma preventiva e humanizada”, destacou a defensora pública. Parceria interinstitucional Durante a reunião, foram apresentadas propostas de cronograma e metodologia das atividades, que deverão contemplar encontros presenciais em escolas e espaços comunitários do município. O trabalho será desenvolvido de forma intersetorial, integrando o campo jurídico da Defensoria com as políticas de educação e assistência social municipais. Participaram do encontro Maria Aparecida Barbosa Gomes de Souza (psicóloga da equipe multidisciplinar da SEDUC), Alíbia Sirlene Alem de Souza (assistente social da SEDUC), Clemilda Lourenço e Janaina Assis de Souza (assistentes sociais do CRAS).

