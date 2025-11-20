Defensoria articula projeto voltado à educação em direitos para mulheres em Nioaque

A iniciativa busca fortalecer a autonomia feminina e promover informação, cidadania e prevenção de conflitos familiares, ampliando o alcance das políticas públicas de proteção e orientação jurídica
Divulgação/ DPMS
A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou de uma reunião com representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Centro de Referência de Assistência Social de Nioaque para discutir a implementação de um projeto voltado à educação em direitos de mulheres em situação de vulnerabilidade, com ênfase nas questões relacionadas ao Direito de Família.
A instituição foi representada pela defensora pública, Juliana Borher Valadares.
O encontro teve como objetivo construir uma proposta conjunta de ações educativas e palestras que abordem temas como violência doméstica, guarda, pensão alimentícia, convivência familiar e acesso à justiça.
A iniciativa busca fortalecer a autonomia feminina e promover informação, cidadania e prevenção de conflitos familiares, ampliando o alcance das políticas públicas de proteção e orientação jurídica.
“A educação em direitos é um instrumento transformador. Quando as mulheres conhecem seus direitos, conseguem buscar soluções pacíficas, tomar decisões com mais segurança e romper ciclos de dependência e violência. Essa parceria com a Seduc e o Cras é fundamental para que a Defensoria chegue ainda mais perto da comunidade, de forma preventiva e humanizada”, destacou a defensora pública.
Parceria interinstitucional
Durante a reunião, foram apresentadas propostas de cronograma e metodologia das atividades, que deverão contemplar encontros presenciais em escolas e espaços comunitários do município.
O trabalho será desenvolvido de forma intersetorial, integrando o campo jurídico da Defensoria com as políticas de educação e assistência social municipais.
Participaram do encontro Maria Aparecida Barbosa Gomes de Souza (psicóloga da equipe multidisciplinar da SEDUC), Alíbia Sirlene Alem de Souza (assistente social da SEDUC), Clemilda Lourenço e Janaina Assis de Souza (assistentes sociais do CRAS).
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidades
As atividades voltam normalmente na segunda, 24
Evento
O Festival da Consciência Negra é um convite para estarmos juntos, valorizando a cultura, a diversidade e a força da nossa comunidade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS