21 de Novembro de 2025 • 09:09

Justiça

Defensoria articula projeto voltado à educação em direitos para mulheres em Nioaque

A iniciativa busca fortalecer a autonomia feminina e promover informação, cidadania e prevenção de conflitos familiares, ampliando o alcance das políticas públicas de proteção e orientação jurídica

Da redação

Publicado em 20/11/2025 às 09:06

Divulgação/ DPMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou de uma reunião com representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Centro de Referência de Assistência Social de Nioaque para discutir a implementação de um projeto voltado à educação em direitos de mulheres em situação de vulnerabilidade, com ênfase nas questões relacionadas ao Direito de Família.

A instituição foi representada pela defensora pública, Juliana Borher Valadares.

O encontro teve como objetivo construir uma proposta conjunta de ações educativas e palestras que abordem temas como violência doméstica, guarda, pensão alimentícia, convivência familiar e acesso à justiça.

A iniciativa busca fortalecer a autonomia feminina e promover informação, cidadania e prevenção de conflitos familiares, ampliando o alcance das políticas públicas de proteção e orientação jurídica.

“A educação em direitos é um instrumento transformador. Quando as mulheres conhecem seus direitos, conseguem buscar soluções pacíficas, tomar decisões com mais segurança e romper ciclos de dependência e violência. Essa parceria com a Seduc e o Cras é fundamental para que a Defensoria chegue ainda mais perto da comunidade, de forma preventiva e humanizada”, destacou a defensora pública.

Parceria interinstitucional

Durante a reunião, foram apresentadas propostas de cronograma e metodologia das atividades, que deverão contemplar encontros presenciais em escolas e espaços comunitários do município.

O trabalho será desenvolvido de forma intersetorial, integrando o campo jurídico da Defensoria com as políticas de educação e assistência social municipais.

Participaram do encontro Maria Aparecida Barbosa Gomes de Souza (psicóloga da equipe multidisciplinar da SEDUC), Alíbia Sirlene Alem de Souza (assistente social da SEDUC), Clemilda Lourenço e Janaina Assis de Souza (assistentes sociais do CRAS).

