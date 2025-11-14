Acessibilidade

14 de Novembro de 2025 • 13:10

Buscar

Últimas notícias
X
Jusitça

Defensoria discute projeto de desjudicialização de demandas de saúde em Nioaque

Foram discutidas estratégias de cooperação institucional e a criação de fluxos mais ágeis de comunicação entre os órgãos, de forma a garantir o acesso efetivo e humanizado à saúde pública.

Da redação

Publicado em 14/11/2025 às 09:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ DPMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizou reunião com a Procuradoria Municipal e a Secretaria de Saúde de Nioaque para discutir a implementação de um projeto de desjudicialização das demandas de saúde. O encontro teve como objetivo buscar soluções administrativas e colaborativas para o atendimento de cidadãos que necessitam de medicamentos, exames, consultas e procedimentos médicos, evitando a necessidade de acionar o Judiciário.

A defensora pública Juliana Borher Valadares representou a instituição na reunião, que contou também com a participação do procurador do município de Nioaque, Élder de Jesus Rozendo, da secretária de Saúde, Cristiane Regina Gomes de Sousa, da assistente social, Raquel Alves Barbosa, e do farmacêutico Fernando Nogueira Barbosa.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias de cooperação institucional e a criação de fluxos mais ágeis de comunicação entre os órgãos, de forma a garantir o acesso efetivo e humanizado à saúde pública.

Como desdobramento da reunião, as instituições estabeleceram contato interinstitucional para criação de um fluxo administrativo que facilite o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde sem a necessidade de judicialização.

“Muitas vezes, as pessoas procuram a Justiça porque não conseguem acesso a um medicamento ou a um exame essencial. Quando conseguimos criar canais administrativos eficientes, garantimos esse direito de forma mais rápida e humana, sem que o cidadão precise enfrentar um demorado processo judicial”, afirmou a defensora.

A desjudicialização das demandas de saúde é uma estratégia que busca reduzir o número de processos judiciais relacionados ao acesso a medicamentos, exames e procedimentos médicos. O objetivo é que os pedidos sejam resolvidos diretamente pela administração pública, por meio de canais de comunicação estabelecidos entre a Defensoria e os órgãos de saúde.

A iniciativa deve beneficiar a população de Nioaque ao reduzir o tempo de espera para acesso a serviços de saúde e desafogar o Poder Judiciário, permitindo que os recursos sejam direcionados para casos que realmente necessitam de intervenção judicial.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Nioaque sedia a grande final da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross

• Nioaque sedia a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Velocross

• Nioaque capacita Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Nioaque

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

MPMS

Justiça condena ex-prefeito e secretários de Nioaque por nepotismo

MS Ativo

Nioaque recebe Casa Civil em primeira agenda oficial do novo secretário estadual

Justiça

Defensoria participa de mutirão de documentação para trabalhadoras rurais em Nioaque

Defensoria participa de Conferência Regional de Direitos Humanos em Corumbá

Defensoria garante despronúncia de assistido em caso de homicídio em Bonito

Defensoria garante absolvição de réus durante júri popular em Corumbá

Cidades

Nioaque recebe novo trator para fortalecer a agricultura familiar

Publicidade

Educação

Nioaque recebe entrega de celulares apreendidos para escolas indígenas

ÚLTIMAS

Economia

IBGE: Safra de grãos em 2026 deve cair 3,7%

Projeção é de 332,7 milhões de toneladas, após recorde histórico em 2025

Educação

Última semana de inscrições para cursos gratuitos de idiomas do IFMS

Em Aquidauana, há 10 vagas disponíveis para o curso de Libras Básico III, com aulas às quintas-feiras, das 19h às 22h

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo