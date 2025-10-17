Acessibilidade

17 de Outubro de 2025 • 13:06

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

Defensoria participa de mutirão de documentação para trabalhadoras rurais em Nioaque

A ação foi organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário

Da redação

Publicado em 17/10/2025 às 08:22

Atualizado em 17/10/2025 às 08:41

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ DPEMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou, entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, de um mutirão de emissão e regularização de documentos voltado às trabalhadoras rurais do município de Nioaque. A ação foi organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e reuniu diversos órgãos públicos em um único espaço, com o objetivo de facilitar o acesso a serviços e garantir direitos básicos à população rural.

De acordo com o defensor público Danilo Hamano Silveira Campos, coordenador do Núcleo de Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd), a iniciativa busca atender mulheres que enfrentam dificuldades para acessar políticas públicas devido à falta de documentação regularizada.

“Neste ano, a Defensoria participou de três etapas — em Itaquiraí, Nova Casa Verde (Nova Andradina) e Nioaque — e já confirmou presença na próxima, que ocorrerá em Sidrolândia, entre os dias 4 e 6 de novembro. A média é de 40 atendimentos por cidade”, informou o defensor.

Nos atendimentos, a Defensoria Pública de MS atua em questões relacionadas a registros públicos, como emissão e retificação de certidões de nascimento e casamento, além de orientações jurídicas em diversas áreas.

O evento contou também com a participação da Defensoria Pública da União, Incra, Instituto de Identificação da Polícia Civil, Receita Federal, Secretaria Estadual de Fazenda e Caixa Econômica Federal, entre outros parceiros.

Segundo Danilo Hamano, o formato integrado do mutirão é essencial para resolver, em um só local, pendências que normalmente exigiriam deslocamentos longos até centros urbanos.

“Essas ações permitem que problemas documentais, muitas vezes acumulados há anos, sejam resolvidos de forma completa. A emissão de um documento muitas vezes depende da correção de outro, e o mutirão possibilita que tudo seja feito no mesmo dia”, destacou.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Defensoria participa de Conferência Regional de Direitos Humanos em Corumbá

• Defensoria garante despronúncia de assistido em caso de homicídio em Bonito

• Defensoria garante absolvição de réus durante júri popular em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Nioaque recebe novo trator para fortalecer a agricultura familiar

Educação

Nioaque recebe entrega de celulares apreendidos para escolas indígenas

Prefeitura

Nioaque protocola LOA 2026 e Plano Plurianual na Câmara de Vereadores

Mutirão de vacinação para crianças e adolescentes segue ativa em Nioaque

Escolas indígenas de Nioaque recebe doação de celulares apreendidos em presídios

Nioaque inicia digitalização de processos com capacitação de servidores

Modernização

Nioaque inicia digitalização de processos com capacitação de servidores

Publicidade

Orgulho

Aluna de Nioaque se destaca em concurso de desenho da Defensoria Publica

ÚLTIMAS

Serviços

Cinema no Campo exibe "O Rei Leão" neste domingo em Nioaque

Sessão gratuita ao ar livre será ao lado do Estádio Mauro Resstel, a partir das 16h

Polícia

PRF apreende cigarros e pneus contrabandeados em Naviraí

Carga com 4 mil maços de cigarros e 300 pneus foi encontrada em caminhão durante fiscalização na BR-487

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo