16 de Dezembro de 2025 • 19:24

Confraternização

Desfile de Natal emociona moradores de Nioaque em noite memorável

Um dos momentos mais emocionantes foi a apresentação de um coral formado por servidores públicos e com a participação especial dos jovens da Igreja Jesus é Fonte de Água Viva

Da redação

Publicado em 16/12/2025 às 17:19

Com ruas tomadas por luzes, cantos e famílias reunidas, o Desfile de Natal em Nioaque cumpriu seu propósito: fortalecer vínculos / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

As ruas de Nioaque se transformaram em um grande palco de luzes, música e emoção durante o primeiro Desfile de Natal promovido pela prefeitura. O evento, ocorrido em 13 de dezembro, já é considerado histórico por moradores e autoridades e reuniu centenas de famílias em uma caminhada festiva que destacou o sentido comunitário e cristão da data.

A programação contou com a presença do Papai Noel, que desfilou acompanhado por personagens natalinos da Companhia Misancene, encantando crianças e adultos ao longo do trajeto. Como gesto concreto de celebração, cerca de três mil presentes foram distribuídos para a criançada, garantindo sorrisos e tornando a noite ainda mais especial para as famílias.

A parte artística foi um dos pontos altos do desfile. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos apresentou um medley natalino com as músicas “Bate o Sino” e “Jesus Cristo”, sob a coordenação do professor Almir. Já o Grupo Bate Lata, liderado pelo professor Cardoso e com participação de alunos da rede municipal, animou o público com as canções “Bate o Sino” e “Noite Feliz”.

Um dos momentos mais emocionantes foi a apresentação de um coral formado por servidores públicos e com a participação especial dos jovens da Igreja Jesus é Fonte de Água Viva – Adoradores do Rei, que entoaram “Bênçãos que Não Têm Fim” e “Bondade de Deus”. Alunos do CEI Rita Lopes também se apresentaram com “Nasceu Jesus”, reforçando a mensagem de fé e esperança do Natal.

Para o prefeito André Guimarães, a iniciativa simboliza mais que uma festa: “O Natal nos convida a olhar para o próximo e fortalecer os laços. Ver nossas ruas cheias, as famílias reunidas e as crianças felizes mostra que estamos construindo uma Nioaque cada vez mais humana e acolhedora”.

A diarista Angélica Aparecida, que acompanhou o desfile ao lado dos filhos, não conteve a comoção: “Foi uma noite mágica, algo que eu nunca vivi antes. Dá até uma tristeza por não ter tido isso na minha época, mas uma alegria enorme por ver meus filhos vivendo esse momento tão bonito”.

Com ruas tomadas por luzes, cantos e famílias reunidas, o Desfile de Natal em Nioaque cumpriu seu propósito: fortalecer vínculos, valorizar a cultura local e celebrar, coletivamente, um tempo de renovação, fé e união. A expectativa é que o evento se torne tradição e continue espalhando alegria e esperança nas próximas celebrações.

