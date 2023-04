Dia dos Povos Indígenas em Nioaque é marcado por festividades

Divulgação

Nesta quarta-feira (19), a Aldeia Cabeceira em Nioaque encerrou as atividades do Dia dos Povos Indígenas com uma cerimônia especial. O evento contou com a presença de diversas autoridades locais, incluindo os Caciques Joel, Valmir, Ramao e Adervar, prefeito Valdir Júnior, e Silas Nunes Ferreira, presidente da Casa de Leis.

A cerimônia incluiu o hasteamento das bandeiras e um desfile cívico, celebrando a cultura e as tradições dos povos indígenas. Em todas as aldeias, houve entregas para associações e escolas, além de um almoço com um delicioso churrasco.

Também participaram de um campeonato indígena com mais de R$ 4.000 em prêmios.

O evento foi uma oportunidade para homenagear a cultura e a história dos povos indígenas, bem como fortalecer o diálogo entre as comunidades e as autoridades locais.

Nioaque é uma cidade que valoriza e respeita a diversidade cultural, e o Dia dos Povos Indígenas é uma ocasião importante para celebrar e reconhecer a rica herança desses povos da região.

O encerramento das atividades foi um momento de união e celebração para todos os presentes.