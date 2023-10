Eco do Pantanal fará Show-Baile em Nioaque dia 16 de Dezembro

Jeca Produções apresenta o grande show-baile do fim do ano em Nioaque: Dia 16 de Dezembro, a partir das 22h, na Chácara Cambacuá.

Além do Grupo Eco do Pantanal, neste evento terá apresentação de abertura de Valdecir & Valdeir, grupo de baile também muito conhecido na região.

Grande organizador de bailes, Jeca Produções informa que os convites da festa no primeiro lote serão no valor de R$ 15, segundo lote R$ 20, e o terceiro R$ 30, mesas para 04 pessoas no valor de R$ 150 (com direito a um balde contendo 06 cervejas).

Eco do Pantanal

O Grupo Eco do Pantanal tem mais de 23 anos de história, com 09 CDs gravados, 1 DVD e varias músicas de sucesso durante a carreira. Atualmente está com repertório de músicas novas e também grandes hits do passado