Ecoturismo: Atrativos locais são opções para o fim do ano em Nioaque

Divulgação

Fazer uma passeio de ecoturismo é ir de encontro com a alma, é conhecer mais profundamente os benefícios e qualidades da vida, que se revelam em cada pedaço das matas, das águas e das diferentes espécies de animais.



Sendo assim, estar em contato com a natureza traz paz e harmonia e proporciona descobertas incríveis. Confira o destino de ecoturismo para o fim do ano na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul:



COMBO CASAL – AVENTURA E RELAX (ROTA SERRA DE MARACAJU)



A agência Nioaque Aventura e a Eco Pousada Canindé lançaram a promoção Combo Casal – Aventura e Relax para os adeptos do Ecoturismo desfrutarem da Trilha Aquática Pegadas dos Dinossauros e o lazer da Eco Pousada Canindé num preço acessível.







O Combo Casal – Aventura e Relax inclui o passeio de caiaque pela trilha pegada dos dinossauros e hospedagem ou chalé, Day Use na Cachoeira Piscina e área de lazer na Eco Pousada Canindé. (Café da manhã, almoço e jantar também na Pousada Canindé).



O valo do pacote é R$ 699 (para duas pessoas).



Uma mistura de lazer, aventura, conhecimento e descanso



A trilha Aquática tem sua receptividade no centro de Nioaque e o local de chegada a 5 KM do centro.



Frisa-se que a Eco Pousada Canindé fica na divisa de Nioaque com Maracaju, (cerca de 70 KM pela rodovia de asfalto.)



Por ser oferecido em combo, os valores são promocionais e abaixo dos oferecidos nas tabelas dos atrativos.



O telefone para mais informações e/ou contato é o: 67 99220-9851