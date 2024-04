Educação de Nioaque entrega materiais esportivos para as escolas

Divulgação

Diversos materiais incrementarão as aulas de educação Física de Nioaque: Nesta semana, a Prefeitura de Nioaque, através da Secretaria Municipal de Educação, realiza a entrega de materiais esportivos para toda as escolas, tanto na área urbana como na área rural.

Dentre os materiais adquiridos estão bolas de vôlei, futsal, futebol e handebol, redes de vôlei, redes de futsal,kits de ping-pong, cronômetros entre outros que fazem parte dos kits esportivos.



“São materiais que vão diversificar as atividades físicas e recreativas das escolas. Consequentemente, estimularemos a prática esportiva e incrementaremos as oportunidades de socialização dos alunos”, Destaca o Secretário Municipal de Educação e Presidente da FEEMS, Emerson Ramos.



O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, parabeniza todos os profissionais da educação municipal e reitera que é de suma importância as atividades físicas para os alunos.