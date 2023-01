Educação de Nioaque vistoria unidades escolares

A Secretaria de Educação de Nioaque realizou, na manhã da última sexta-feira (20), uma visita e vistorias em duas escolas da cidade.

As escolas Antônio Olívio e Guilherme Corrêa sede, foram visitadas pelo Secretário de Educação, professor Emerson Ramos e pela Vereadora Cândida Thereza, que vistoriaram as melhorias e observaram novos retoques para executar.

A educação aproveita o período de férias em um planejamento de melhorias que visam gerar melhor conforto e por consequência melhores condições para os professores e alunos. Tudo faz parte do calendário escolar, na onde as aulas estão previstas para retornarem no dia 27 de fevereiro.

Emerson Ramos descreveu as melhorias e anunciou uma nova escola que ganhará melhorias.

"Os principais serviços incluem, abertura de novas salas de aula, recuperação da parte elétrica e manutenção nos banheiros, outras manutenções necessárias. Na próximos dias vamos começar na Escola Guilherme Corrêa Praça dos Heróis", disse o secretário.