Educação divulga o resultado final do processo seletivo em Nioaque

O Município de Nioaque por meio da Secretaria de Educação, divulgou o resultado final da análise dos recursos interpostos pelos candidatos do Processo Seletivo Simplificado, no Diário Oficial.

De acordo com o Secretário de Educação, professor Emerson Ramos, o processo tem como objetivo a contratação necessária de servidores públicos, nas mais diversas áreas.

Uma Comissão analisou a documentação seguindo detalhadamente as especificações que constam no edital no que se refere à pontuação.

O candidato que desejar tomar conhecimento das manifestações, proferidas pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, deverá ir pessoalmente à Comissão, na Secretaria Municipal de Educação, até o dia 31/01/2023. Após essa data, os recursos não estarão mais disponíveis.

Confira aqui o Resultado:

Resultado Final dos Recursos - Processo Seletivo Simplificado - Educação

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL AMÁLIA MARTINS GAZOTE

Assistente social, nutricionista, psicologo, motorista, via quadra, vigia merenda

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL RITA LOPES DE ANDRÉA PEDAGOGO

CURSANDO

MAGISTÉRIO

ESCOLA MUNICIPAL NOÉ NOGUEIRA NETO

ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PROFESSOR EUGÊNIO DE SOUZA

ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA GABRIEL LAUREANO

ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ GARCIA NETTO

ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME CORRÊA DA SILVA

ESCOLA MUNICIPAL 03 DE DEZEMBRO