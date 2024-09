Eleições 2024 em Nioaque: veja os candidatos a vereador

Jornal O Pantaneiro

Nioaque tem dois candidatos a prefeito e 59 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).

Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos.