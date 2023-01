Em menos de 24h, Ana Karla viraliza no TikTok com lançamento de hit

Ana Karla já tem 10 mil seguidores na plataforma / (Foto: Reprodução)

Sucesso em Nioaque, a Ana Karla acabou de lançar o 1º vídeo do seu projeto de regravações, com vários hits que ela mesma faz em seus shows. A cantora viralizou no TikTok com o hit e já alcançou 400 mil visualizações.

A artista já se apresentou em Nioaque no Nioaque folia 2017, na praça central. A música que está viralizada na plataforma é a “Do outro lado da cidade”. No final da música, Ana Karla conta a sua versão que está fazendo ela se destacar nas redes sociais.

O vídeo viral pode ser assistido no TikTok @AnaKarlaherrera e a música completa foi lançada só hoje no canal do YouTube.