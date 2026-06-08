Empreendedorismo indígena e quilombola em Nioaque atrae representantes do Grupo Mulheres do Brasil

Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Na última sexta-feira, 5, A Terra Indígena de Nioaque recebeu representantes do Grupo Mulheres do Brasil para um encontro marcado pelo diálogo, pela troca de experiências e pela valorização de iniciativas que vêm promovendo inclusão social, empreendedorismo e protagonismo feminino no município.

A visita na Aldeia Água Branca teve como objetivo conhecer experiências desenvolvidas em Nioaque que vêm fortalecendo comunidades indígenas e quilombolas por meio da capacitação, da geração de renda e do incentivo ao empreendedorismo, consolidando o município como referência em ações voltadas ao desenvolvimento social e econômico de comunidades tradicionais.

Fundado em 2013, e liderado pela empresária Luiza Helena Trajano, o Grupo Mulheres do Brasil é um movimento suprapartidário que reúne mais de 140 mil participantes no Brasil e no exterior, atuando em áreas como educação, empreendedorismo, inclusão social, igualdade de oportunidades e combate à violência contra a mulher.

Durante o encontro, foram apresentadas iniciativas desenvolvidas em parceria com o Sebrae, com destaque para o Empretec Indígena e Quilombola. Os programas têm contribuído para despertar o potencial empreendedor de lideranças locais, ampliar oportunidades de geração de renda e fortalecer a autonomia econômica das comunidades.

As representantes do movimento também conheceram experiências que demonstram como a união entre poder público, instituições parceiras e lideranças comunitárias pode gerar resultados concretos, promovendo desenvolvimento social, valorização cultural e fortalecimento da identidade dos povos originários.

O prefeito André Guimarães destacou que a visita representa o reconhecimento de um trabalho que vem sendo construído coletivamente no município: “Momentos como este são importantes porque permitem compartilhar experiências, fortalecer parcerias e mostrar o potencial das nossas comunidades. Nioaque tem investido em iniciativas que geram oportunidades, promovem inclusão e valorizam as pessoas. Receber representantes de um movimento com atuação nacional demonstra que estamos construindo ações que fazem a diferença na vida das comunidades”.

A cacica Vilma Marques ressaltou a importância de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas mulheres indígenas: “Esses encontros são importantes porque permitem que nossas experiências sejam conhecidas e valorizadas. É uma oportunidade de compartilhar conhecimentos, aprender com outras realidades e fortalecer ainda mais o trabalho das mulheres indígenas dentro das nossas comunidades”.

Participaram do encontro o prefeito André Guimarães, a primeira-dama Crislaine Galvão, representantes da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, a ex-secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luiza, o vereador Sérgio Terena, a cacica Vilma Marques, além de lideranças indígenas, comunitárias e integrantes do Grupo Mulheres do Brasil.

A visita reforça o reconhecimento das iniciativas desenvolvidas em Nioaque e fortalece a conexão do município com redes e movimentos de alcance nacional que atuam na promoção da cidadania, do empreendedorismo, da inclusão social e da valorização das mulheres em diferentes territórios.

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