Empresário é assassinado a golpes de faca em Nioaque

O empresário, Edivaldo Alves de Abreu Lima, de 41 anos, foi assassinado com vários golpes de faca na madrugada deste sábado (8) em Nioaque, a 171 quilômetros de Campo Grande. O crime, classificado como latrocínio – roubo seguido de morte –, chocou amigos e conhecidos, que usaram as redes sociais para se despedir e prestar homenagens à vítima.



De acordo com o portal Top Mídia News, o suspeito do crime fugiu com o Jeep Compass de Edivaldo, abandonando o veículo em frente a uma farmácia em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.



A Polícia Civil de Nioaque investiga as motivações do assassinato e busca identificar o responsável. Segundo a perícia, o homicídio foi extremamente brutal, sendo impossível precisar a quantidade de facadas que a vítima sofreu.



Nas redes sociais, as mensagens de despedida demonstram o impacto da morte de Edivaldo entre amigos e conhecidos. “Parece que você sabia o que iria acontecer. Domingo passado me mandou esse vídeo me chamando de mãe. Ontem foi no meu serviço se despedir. Meu amigo, você não merecia”, escreveu uma amiga.



Outra pessoa destacou a personalidade da vítima. “Sempre foi educado, amável, cheio de dotes culinários e empreendedor. Ninguém merece morrer com tamanha crueldade. Que a justiça seja feita. Que descanse em paz”, publicou.



A brutalidade do crime gerou indignação. “Meu Deus, ele não merecia”, lamentou uma conhecida. Outra amiga acrescentou: “Que triste, meu amigo. Que crueldade, ainda sem acreditar”.



O caso segue sob investigação, e a polícia trabalha para identificar e prender o autor do crime.