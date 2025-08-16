Acessibilidade

16 de Agosto de 2025 • 19:59

Equipes da Saúde da Família recebem capacitação de indicadores em Nioaque

Foram apresentados os objetivos e parâmetros do novo modelo de avaliação, que busca fortalecer o desempenho das equipes

Da redação

Publicado em 16/08/2025 às 16:40

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gomes Sousa, ressaltou a importância da atualização contínua dos profissionais / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, no dia 15 de agosto, uma capacitação voltada às equipes de Saúde da Família, com foco nos novos indicadores da Atenção Primária à Saúde estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

O encontro aconteceu no Centro de Geração de Renda Alcinda Alves Ramos (Dona Eca), ao lado do CRAS, e foi conduzido pelo facilitador Dr. Cristiano Almeida. Durante a programação, foram apresentados os objetivos e parâmetros do novo modelo de avaliação, que busca fortalecer o desempenho das equipes e aprimorar a qualidade dos serviços ofertados à população.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gomes Sousa, ressaltou a importância da atualização contínua dos profissionais:

“Esse momento é essencial para que todos estejam alinhados às diretrizes do Ministério da Saúde. Com isso, conseguimos garantir um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente, reforçando nosso compromisso com a saúde pública de Nioaque.”

O prefeito André Guimarães,que também participou da capacitação destacou que o município está empenhado em seguir as exigências do novo modelo e entregar resultados positivos para a comunidade.

“Essa atualização é fundamental para que Nioaque continue avançando na saúde, cumprindo os critérios do Ministério e garantindo atendimento de qualidade para a nossa gente.”

A capacitação integra as ações de fortalecimento da Atenção Primária, que é a porta de entrada do cidadão ao Sistema Único de Saúde (SUS) e base para um cuidado contínuo e integral.

