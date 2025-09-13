Acessibilidade

13 de Setembro de 2025 • 16:23

Buscar

Últimas notícias
X
Em Rio Brilhante

Escola de Nioaque participa neste sábado dos jogos escolares

Escola Municipal Indígena Eugênio de Souza representa o município nas modalidades de futsal masculino e feminino

Redação

Publicado em 13/09/2025 às 11:48

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prefeitura Municipal

A Escola Municipal Indígena Eugênio de Souza representa o município de Nioaque nos Jogos Escolares da Federação de Esportes Escolares de Mato Grosso do Sul, que acontecem neste sábado e domingo, em Rio Brilhante. A equipe disputa as modalidades de futsal masculino e feminino na categoria de 12 a 14 anos.

O diretor da escola, Ronailson Silva Souza, destacou a importância do momento.“Para nós é motivo de muito orgulho ver nossos alunos vivenciando essa experiência. O esporte é um caminho de integração, disciplina e superação, e essa participação fortalece ainda mais nossa escola e nossa comunidade indígena.”

Já o secretário municipal de Esportes, Dionas Martins, reforçou o apoio da Prefeitura. “A Prefeitura tem investido e acreditado no potencial dos nossos jovens atletas. Essa participação é mais uma oportunidade para mostrar que Nioaque tem talento e futuro no esporte.”

A secretária municipal de Educação, Maria Solange, falou sobre a parceria que torna a iniciativa possível. “Educação e esporte caminham juntos. Agradecemos o empenho de toda a equipe escolar e reafirmamos nosso compromisso de apoiar projetos que valorizam os alunos dentro e fora da sala de aula.”

Com apoio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Esportes, a Escola Municipal Indígena Eugênio de Souza leva o nome de Nioaque para mais uma importante competição estadual, fortalecendo o protagonismo dos estudantes e incentivando a prática esportiva como ferramenta de transformação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Prefeitura de Nioaque renova frota de ônibus escolar

Nioaque

Prefeitura de Nioaque cascalha 16km de rua em bairro

Nioaque

Nioaque discute Plano de Desenvolvimento Municipal

As atividades acontecem na Câmara Municipal, nos dias 03 e 04 de setembro, a partir das 8h

Agosto Lilás

Nioaque integra programa estadual de enfrentamento à violência contra mulheres

Publicidade

projeto NIOAC

Nioaque é incluído no mapa do turismo sustentável

ÚLTIMAS

Segurança

MS terá 1.250 plantões para atendimento às vítimas de violência doméstica

MS cria programa para reforçar combate à violência doméstica

Educação

Inscrições abertas para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Estudantes do 8º e 9º ano e professores podem se inscrever até 30 de setembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo