Escola de Nioaque participa neste sábado dos jogos escolares

Prefeitura Municipal

A Escola Municipal Indígena Eugênio de Souza representa o município de Nioaque nos Jogos Escolares da Federação de Esportes Escolares de Mato Grosso do Sul, que acontecem neste sábado e domingo, em Rio Brilhante. A equipe disputa as modalidades de futsal masculino e feminino na categoria de 12 a 14 anos.

O diretor da escola, Ronailson Silva Souza, destacou a importância do momento.“Para nós é motivo de muito orgulho ver nossos alunos vivenciando essa experiência. O esporte é um caminho de integração, disciplina e superação, e essa participação fortalece ainda mais nossa escola e nossa comunidade indígena.”

Já o secretário municipal de Esportes, Dionas Martins, reforçou o apoio da Prefeitura. “A Prefeitura tem investido e acreditado no potencial dos nossos jovens atletas. Essa participação é mais uma oportunidade para mostrar que Nioaque tem talento e futuro no esporte.”

A secretária municipal de Educação, Maria Solange, falou sobre a parceria que torna a iniciativa possível. “Educação e esporte caminham juntos. Agradecemos o empenho de toda a equipe escolar e reafirmamos nosso compromisso de apoiar projetos que valorizam os alunos dentro e fora da sala de aula.”

Com apoio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Esportes, a Escola Municipal Indígena Eugênio de Souza leva o nome de Nioaque para mais uma importante competição estadual, fortalecendo o protagonismo dos estudantes e incentivando a prática esportiva como ferramenta de transformação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!