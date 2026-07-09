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Educação, cultura e sustentabilidade

Estudantes cultivam hortaliças que abastecem merenda em escola de Nioaque

Alunos da Aldeia Água Branca acompanham todas as etapas do cultivo e utilizam a produção na merenda escolar

Redação O Pantaneiro

Publicado em 09/07/2026 às 16:02

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Iniciativa transforma o cultivo em uma experiência de aprendizado / Divulgação

Na Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano, localizada na Aldeia Água Branca, em Nioaque, os estudantes participam de um projeto de horta escolar que alia educação, valorização da cultura indígena e alimentação saudável. Além de acompanhar o desenvolvimento das hortaliças, os alunos ajudam no preparo dos canteiros, no plantio e na colheita dos alimentos que passam a integrar a merenda da instituição.

A iniciativa transforma o cultivo em uma experiência de aprendizado, aproximando as crianças da agricultura tradicional, incentivando hábitos alimentares saudáveis e fortalecendo valores como responsabilidade, cooperação e respeito ao meio ambiente.

O projeto é acompanhado pela professora Gabrielle Marques, que destaca a importância de aproximar os estudantes das práticas tradicionais da comunidade.

"Minha preocupação sempre foi manter as crianças ligadas à nossa cultura. A agricultura faz parte da nossa história e, por meio do cultivo das hortaliças, eles aprendem a cuidar da terra, respeitar a natureza e compreender a importância de preservar o território onde vivem. Queremos que esse conhecimento acompanhe essas crianças por toda a vida".

Estudantes cultivam hortaliças que abastecem merenda em escola de Nioaque

Além do trabalho na horta, os estudantes acompanham diariamente o crescimento das plantas, conhecem o ciclo de produção dos alimentos e compreendem, na prática, a relação entre alimentação, saúde e preservação ambiental.

"Buscamos ensinar que é possível produzir alimentos de forma sustentável, utilizando os recursos naturais com responsabilidade e pensando nas futuras gerações. Esse contato com a terra desperta o cuidado, o respeito e o sentimento de pertencimento à comunidade", acrescenta a professora.

Estudantes cultivam hortaliças que abastecem merenda em escola de Nioaque4

A secretária municipal de Educação, Maria Solange, e a diretora da escola, Glaucia Ortega, destacam que iniciativas como essa tornam o processo de ensino mais significativo ao unir teoria e prática. Segundo elas, a horta escolar reúne educação, cultura, alimentação saudável e consciência ambiental em uma única experiência, permitindo que os estudantes acompanhem todas as etapas da produção, do preparo da terra ao consumo das hortaliças na merenda.

Estudantes cultivam hortaliças que abastecem merenda em escola de Nioaque3

Para o prefeito André Guimarães (PP), iniciativas como essa fortalecem o papel da educação na formação das novas gerações.

"É gratificante acompanhar um projeto que ensina muito mais do que o cultivo de alimentos. As crianças aprendem valores, preservam sua cultura, desenvolvem responsabilidade e compreendem a importância de cuidar da natureza. Investir em uma educação conectada à realidade dos nossos estudantes é investir no futuro de Nioaque", pontua o chefe do Executivo de Nioaque.

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