Estudantes cultivam hortaliças que abastecem merenda em escola de Nioaque

Iniciativa transforma o cultivo em uma experiência de aprendizado / Divulgação

Na Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano, localizada na Aldeia Água Branca, em Nioaque, os estudantes participam de um projeto de horta escolar que alia educação, valorização da cultura indígena e alimentação saudável. Além de acompanhar o desenvolvimento das hortaliças, os alunos ajudam no preparo dos canteiros, no plantio e na colheita dos alimentos que passam a integrar a merenda da instituição.

A iniciativa transforma o cultivo em uma experiência de aprendizado, aproximando as crianças da agricultura tradicional, incentivando hábitos alimentares saudáveis e fortalecendo valores como responsabilidade, cooperação e respeito ao meio ambiente.

O projeto é acompanhado pela professora Gabrielle Marques, que destaca a importância de aproximar os estudantes das práticas tradicionais da comunidade.

"Minha preocupação sempre foi manter as crianças ligadas à nossa cultura. A agricultura faz parte da nossa história e, por meio do cultivo das hortaliças, eles aprendem a cuidar da terra, respeitar a natureza e compreender a importância de preservar o território onde vivem. Queremos que esse conhecimento acompanhe essas crianças por toda a vida".

Além do trabalho na horta, os estudantes acompanham diariamente o crescimento das plantas, conhecem o ciclo de produção dos alimentos e compreendem, na prática, a relação entre alimentação, saúde e preservação ambiental.

"Buscamos ensinar que é possível produzir alimentos de forma sustentável, utilizando os recursos naturais com responsabilidade e pensando nas futuras gerações. Esse contato com a terra desperta o cuidado, o respeito e o sentimento de pertencimento à comunidade", acrescenta a professora.

A secretária municipal de Educação, Maria Solange, e a diretora da escola, Glaucia Ortega, destacam que iniciativas como essa tornam o processo de ensino mais significativo ao unir teoria e prática. Segundo elas, a horta escolar reúne educação, cultura, alimentação saudável e consciência ambiental em uma única experiência, permitindo que os estudantes acompanhem todas as etapas da produção, do preparo da terra ao consumo das hortaliças na merenda.

Para o prefeito André Guimarães (PP), iniciativas como essa fortalecem o papel da educação na formação das novas gerações.

"É gratificante acompanhar um projeto que ensina muito mais do que o cultivo de alimentos. As crianças aprendem valores, preservam sua cultura, desenvolvem responsabilidade e compreendem a importância de cuidar da natureza. Investir em uma educação conectada à realidade dos nossos estudantes é investir no futuro de Nioaque", pontua o chefe do Executivo de Nioaque.