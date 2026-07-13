Etapa estadual de Velocross movimenta Nioaque e impulsiona turismo esportivo

Competição reuniu pilotos de várias cidades e fortaleceu o calendário esportivo do município
3ª Etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross 2026 foi realizada no Vale dos Dinossauros / Divulgação
Nioaque recebeu, no último fim de semana, a 3ª Etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross 2026, reunindo pilotos, equipes e visitantes de diferentes regiões do Estado. Realizada no Vale dos Dinossauros, a competição movimentou o turismo, o comércio local e reforçou a presença do município no calendário esportivo de Mato Grosso do Sul.
Promovido com apoio da Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o evento contou com provas em diversas categorias ao longo de sábado (11) e domingo (12) e atraiu um grande público ao local.
Além das disputas na pista, a etapa proporcionou momentos de integração entre atletas, familiares e visitantes, fortalecendo o esporte como ferramenta de lazer, convivência e desenvolvimento regional.
Para o prefeito André Guimarães (PP), sediar competições estaduais contribui para fortalecer a economia e ampliar a visibilidade do município.
"Cada evento realizado aqui movimenta a cidade, atrai visitantes, fortalece o comércio e mostra que Nioaque está preparada para receber grandes competições. O esporte também gera desenvolvimento, promove lazer e valoriza os espaços que o município tem a oferecer", afirmou.
O secretário municipal de Esporte e Lazer, Dionas Martins, destacou que a realização da etapa consolida Nioaque como um dos destinos do motociclismo estadual.
Entre os destaques da competição esteve o piloto Marcelo Falcão, vencedor das categorias 40 e 45 anos. Além dos títulos conquistados, ele destacou a receptividade encontrada no município.
"Competir em Nioaque é sempre especial. Tenho muitos amigos aqui e me sinto em casa quando venho participar das provas. Fico feliz pelas conquistas, mas também pela oportunidade de correr em um lugar que sempre recebe os atletas com muito respeito e organização", comentou.
Educação, cultura e sustentabilidade
Cidadania
Programa levou serviços de saúde, documentação, assistência social e segurança para moradores da cidade, aldeias indígenas e comunidades quilombolas
AQUIDAUANA
O almoço será realizado no Clube ARPA, das 12h às 14h, e no cardápio, além do porco no rolete, os participantes poderão saborear arroz, feijão gordo, mandioca, farofa e salada.
ELEIÇOES
Convenções partidárias estão autorizadas a partir do dia 20 de julho
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS