Acessibilidade

13 de Julho de 2026 • 18:57

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte e turismo

Etapa estadual de Velocross movimenta Nioaque e impulsiona turismo esportivo

Competição reuniu pilotos de várias cidades e fortaleceu o calendário esportivo do município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/07/2026 às 16:39

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

3ª Etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross 2026 foi realizada no Vale dos Dinossauros / Divulgação

Nioaque recebeu, no último fim de semana, a 3ª Etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross 2026, reunindo pilotos, equipes e visitantes de diferentes regiões do Estado. Realizada no Vale dos Dinossauros, a competição movimentou o turismo, o comércio local e reforçou a presença do município no calendário esportivo de Mato Grosso do Sul.

Promovido com apoio da Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o evento contou com provas em diversas categorias ao longo de sábado (11) e domingo (12) e atraiu um grande público ao local.

Além das disputas na pista, a etapa proporcionou momentos de integração entre atletas, familiares e visitantes, fortalecendo o esporte como ferramenta de lazer, convivência e desenvolvimento regional.

Para o prefeito André Guimarães (PP), sediar competições estaduais contribui para fortalecer a economia e ampliar a visibilidade do município.

"Cada evento realizado aqui movimenta a cidade, atrai visitantes, fortalece o comércio e mostra que Nioaque está preparada para receber grandes competições. O esporte também gera desenvolvimento, promove lazer e valoriza os espaços que o município tem a oferecer", afirmou.

Etapa estadual de Velocross movimenta Nioaque e impulsiona turismo esportivo2

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Dionas Martins, destacou que a realização da etapa consolida Nioaque como um dos destinos do motociclismo estadual.

"É muito positivo ver atletas de várias cidades escolhendo Nioaque para competir. Isso demonstra a credibilidade do evento, fortalece o esporte local e incentiva a participação da população. Nosso objetivo é continuar apoiando iniciativas que aproximem as pessoas do esporte e ampliem o calendário de eventos do município", ressaltou.

Etapa estadual de Velocross movimenta Nioaque e impulsiona turismo esportivo3

Entre os destaques da competição esteve o piloto Marcelo Falcão, vencedor das categorias 40 e 45 anos. Além dos títulos conquistados, ele destacou a receptividade encontrada no município.

"Competir em Nioaque é sempre especial. Tenho muitos amigos aqui e me sinto em casa quando venho participar das provas. Fico feliz pelas conquistas, mas também pela oportunidade de correr em um lugar que sempre recebe os atletas com muito respeito e organização", comentou.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação, cultura e sustentabilidade

Estudantes cultivam hortaliças que abastecem merenda em escola de Nioaque

Planejamento

Nioaque reúne lideranças para definir estratégias de desenvolvimento do turismo

Cidadania

MS em Ação realiza mais de 1,8 mil atendimentos gratuitos em Nioaque

Programa levou serviços de saúde, documentação, assistência social e segurança para moradores da cidade, aldeias indígenas e comunidades quilombolas

Conquista

Nioaque recebe caminhão e carroceria para fortalecer produção rural

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

ÚLTIMAS

AQUIDAUANA

8º Porco no Rolete da Paróquia acontece neste domingo em Aquidauana

O almoço será realizado no Clube ARPA, das 12h às 14h, e no cardápio, além do porco no rolete, os participantes poderão saborear arroz, feijão gordo, mandioca, farofa e salada.

ELEIÇOES

Confira as principais datas do calendário eleitoral

Convenções partidárias estão autorizadas a partir do dia 20 de julho

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo