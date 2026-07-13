Etapa estadual de Velocross movimenta Nioaque e impulsiona turismo esportivo

3ª Etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross 2026 foi realizada no Vale dos Dinossauros / Divulgação

Nioaque recebeu, no último fim de semana, a 3ª Etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross 2026, reunindo pilotos, equipes e visitantes de diferentes regiões do Estado. Realizada no Vale dos Dinossauros, a competição movimentou o turismo, o comércio local e reforçou a presença do município no calendário esportivo de Mato Grosso do Sul.

Promovido com apoio da Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o evento contou com provas em diversas categorias ao longo de sábado (11) e domingo (12) e atraiu um grande público ao local.

Além das disputas na pista, a etapa proporcionou momentos de integração entre atletas, familiares e visitantes, fortalecendo o esporte como ferramenta de lazer, convivência e desenvolvimento regional.

Para o prefeito André Guimarães (PP), sediar competições estaduais contribui para fortalecer a economia e ampliar a visibilidade do município.

"Cada evento realizado aqui movimenta a cidade, atrai visitantes, fortalece o comércio e mostra que Nioaque está preparada para receber grandes competições. O esporte também gera desenvolvimento, promove lazer e valoriza os espaços que o município tem a oferecer", afirmou.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Dionas Martins, destacou que a realização da etapa consolida Nioaque como um dos destinos do motociclismo estadual.

"É muito positivo ver atletas de várias cidades escolhendo Nioaque para competir. Isso demonstra a credibilidade do evento, fortalece o esporte local e incentiva a participação da população. Nosso objetivo é continuar apoiando iniciativas que aproximem as pessoas do esporte e ampliem o calendário de eventos do município", ressaltou.

Entre os destaques da competição esteve o piloto Marcelo Falcão, vencedor das categorias 40 e 45 anos. Além dos títulos conquistados, ele destacou a receptividade encontrada no município.

"Competir em Nioaque é sempre especial. Tenho muitos amigos aqui e me sinto em casa quando venho participar das provas. Fico feliz pelas conquistas, mas também pela oportunidade de correr em um lugar que sempre recebe os atletas com muito respeito e organização", comentou.