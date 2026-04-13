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Evento reúne 20 mil pessoas e fortalece economia em Nioaque

2º Shopping Show Rural foi encerrado neste sábado (11) com grande público e resultados expressivos, consolidando-se como um dos maiores eventos já realizados no município

Redação

Publicado em 13/04/2026 às 14:18

Atualizado em 13/04/2026 às 14:24

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Assessoria de Comunicação

O 2º Shopping Show Rural foi encerrado neste sábado (11) com grande público e resultados expressivos, consolidando-se como um dos maiores eventos já realizados em Nioaque. Ao longo de quatro dias de programação, a arena esteve cheia em todas as noites, evidenciando o sucesso da edição e o potencial do município na realização de grandes eventos.

Promovido pelo Sindicato Rural de Nioaque, com apoio da Prefeitura Municipal e parceiros, o evento reuniu rodeio, shows musicais, palestras, cursos, vitrines tecnológicas e oportunidades de negócios, integrando entretenimento, qualificação e desenvolvimento.

Durante o dia, a programação técnica foi voltada ao fortalecimento do setor produtivo, com ações direcionadas à inovação, capacitação e difusão de boas práticas no campo. À noite, o rodeio e os shows garantiram forte participação popular, reunindo famílias e visitantes de toda a região em um ambiente organizado e seguro.

Além da programação cultural e técnica, o evento também gerou impacto direto na economia local, movimentando o comércio, ampliando a geração de renda e fortalecendo oportunidades para empreendedores, feirantes e trabalhadores.

De acordo com estimativa da organização, cerca de 20 mil pessoas passaram pelo evento ao longo dos quatro dias, com maior concentração de público nas noites de quarta-feira e sábado. O levantamento foi realizado com base na ocupação da arena e na média de público por área, indicando o grande alcance da edição.

A avaliação geral é positiva, tanto pela organização quanto pela participação da população, evidenciando o fortalecimento da parceria entre poder público, setor produtivo e comunidade.

Para o presidente do Sindicato Rural, Gabriel de Emílio, o resultado reforça a força do trabalho conjunto: “Encerramos essa edição com a certeza de que o evento cresceu e cumpriu seu papel. Tivemos grande participação, fortalecemos o setor produtivo e mostramos o potencial de Nioaque para toda a região”, destacou.

O prefeito André Guimarães ressaltou os resultados alcançados e o impacto para o município: “Foi um evento que superou as expectativas, com organização, participação da população e reflexos positivos na economia. Isso demonstra que estamos no caminho certo, investindo em desenvolvimento e valorizando nossa gente”, afirmou.

A participação da população foi um dos grandes destaques desta edição. Para Catherine Evillynn De Cássia Goes Michalsk, que acompanhou as noites de rodeio, o evento foi marcante: “Foi um evento maravilhoso, com a arena lotada todas as noites. A organização está de parabéns. A expectativa para o próximo ano é ainda maior”, destacou.

Com o anúncio de uma nova edição para o próximo ano, a expectativa é de ampliação da estrutura e da programação, consolidando o Shopping Show Rural como um dos principais eventos da região.

Mais do que entretenimento, o evento reafirma seu papel como instrumento de desenvolvimento, integração e valorização do agronegócio, projetando Nioaque como um município preparado para crescer, receber e gerar oportunidades.

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