Feira indígena fortalece cultura e gera renda em Nioaque

Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A 1ª Feira da Terra Indígena de Nioaque reuniu comunidades indígenas e visitantes em um espaço dedicado à valorização cultural, ao incentivo à economia local e ao fortalecimento das tradições.

Realizada no Salão Comunitário da Aldeia Taboquinha, a iniciativa proporcionou a comercialização de produtos artesanais, alimentos típicos e itens da agricultura local, além de apresentações culturais e música ao vivo, promovendo integração entre comunidades e público.

Participaram da feira representantes das aldeias Cabeceira, Água Branca, Atikum, Taboquinha e Brejão, evidenciando o protagonismo das comunidades indígenas e a diversidade da produção local.

A feirante Sandra dos Santos destacou a importância da ação para geração de renda e fortalecimento das famílias: “Pela primeira vez estou participando de uma feira. Para mim, é uma renda que contribui com o sustento da minha família, especialmente por eu ser mãe solo. Acredito que também representa uma ajuda importante para outras feirantes e fortalece o trabalho e a produção da comunidade”, afirmou.

A realização da feira reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável, o respeito às culturas originárias e a promoção de oportunidades para as comunidades indígenas. A proposta é que a iniciativa se consolide como um espaço permanente de valorização cultural e geração de renda, ampliando oportunidades e fortalecendo a identidade das comunidades ao longo do tempo.

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