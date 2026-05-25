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Festa de Santa Rita reúne milhares de fiéis e fortalece tradição em Nioaque 

Além do aspecto religioso, a festividade também movimentou a economia local, beneficiando hotéis, restaurantes, mercados, comerciantes, ambulantes e trabalhadores autônomos com a presença de visitantes e romeiros vindos de diferentes localidades.

Assessoria de Comunicação

Publicado em 25/05/2026 às 19:18

Atualizado em 25/05/2026 às 19:21

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A 68ª Festa de Santa Rita de Cássia, padroeira de Nioaque, reuniu milhares de fiéis, moradores, visitantes e romeiros de diversas cidades, consolidando mais uma vez a celebração como uma das mais importantes manifestações religiosas e culturais da região.

A programação contou com novenas, missas, procissão, carreata, coroação de Santa Rita, distribuição das rosas abençoadas, leilões, praça de alimentação e apresentações musicais, proporcionando momentos de fé, devoção e confraternização entre as famílias.

A tradicional procissão emocionou os fiéis, enquanto a carreata, novidade desta edição, teve grande participação da comunidade. O expressivo número de participantes também levou uma das celebrações a ser realizada na área externa do santuário, evidenciando a grandiosidade da festa e a forte devoção da população à santa padroeira.

Além do aspecto religioso, a festividade também movimentou a economia local, beneficiando hotéis, restaurantes, mercados, comerciantes, ambulantes e trabalhadores autônomos com a presença de visitantes e romeiros vindos de diferentes localidades.

O prefeito André Guimarães destacou a importância da celebração para o município: “A Festa de Santa Rita representa a fé, a tradição e a identidade do nosso povo. É muito gratificante ver Nioaque recebendo tantos visitantes e romeiros, fortalecendo não apenas a devoção religiosa, mas também o turismo, a cultura e a economia local. Parabenizamos todos os envolvidos na organização dessa linda celebração”.

A aposentada Maria do Socorro Pereira Cardoso, devota de Santa Rita há muitos anos, falou sobre a emoção de participar da festa: “A festa deste ano foi muito linda. A coroação ficou emocionante e a distribuição das rosas foi um momento especial de fé e devoção. É bonito ver tantas pessoas vindo de outras cidades para participar. Foi uma festa organizada, acolhedora e preparada para as famílias”, destacou.

Aida Veríssimo também ressaltou a importância da festividade e a grande participação popular: “Foi uma celebração muito bonita. Reencontrei amigas que fazia tempo que não via, participei da carreata e da procissão, que foram emocionantes. A festa também ajudou muita gente, movimentando o comércio e criando oportunidades para trabalhadores e autônomos”.


A celebração contou com a condução religiosa do Exmo. Pároco e Padre Reitor do Santuário, Padre Paulo Roberto Haiber Vaccari, juntamente com o Padre Adjunto Luiz José Carvalho. A organização da festa esteve sob responsabilidade dos festeiros Diogo Nantes e Isabela Andréa, responsáveis pela coordenação e realização da programação religiosa e festiva deste ano, reforçando a importância da Festa de Santa Rita de Cássia para a história, a cultura e a fé do povo nioaquense, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações e fortalece os laços de união da comunidade.

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