Festa de São Pedro será feita com apoio da Prefeitura de Nioaque / Divulgação

A tradicional Festa de São Pedro, que acontece todos os anos no bairro Bahia, em Nioaque, será feita neste final de semana (sexta, sábado e domingo), no salão comunitário.

A festa é organizada pela comunidade quilombola Cardoso, que na pessoa do Sr Ramão e família, convida toda a população de Nioaque e região a prestigiar o evento.

A Festa de São Pedro tem a entrada franca e nesta sexta-feira, dia 30, tem show do grupo de baile FAMA, no sábado dia 1º, tem show do grupo de baile UIRAPURU e no domingo o tradicional almoço organizado pela comunidade e parceiros e aberto a todos que queiram saborear o delicioso churrasco.

A Prefeitura de Nioaque e o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e Fundação de Cultura apoiam o evento.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, agradece a comunidade quilombola Cardoso pela parceria e deseja boa festa a todos.