Fiéis celebram Sexta-feira Santa com programação especial em Nioaque

A data mobiliza fiéis de diversas comunidades, reforçando a tradição religiosa e a devoção presente no município.
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A Sexta-feira Santa (03) será marcada por momentos de fé e reflexão em Nioaque. A Paróquia Santuário de Santa Rita de Cássia preparou uma programação especial dentro do Tríduo Pascal, reunindo a comunidade católica para relembrar a paixão e morte de Jesus Cristo.
O principal momento do dia será a Celebração da Paixão do Senhor, que acontece às 15h. A cerimônia é uma das mais importantes do calendário litúrgico, marcada pela leitura da Paixão, adoração da cruz e um profundo clima de silêncio e contemplação.
A celebração integra o Tríduo Pascal, período central da fé cristã, que recorda os últimos momentos de Cristo antes da ressurreição. Em Nioaque, a data mobiliza fiéis de diversas comunidades, reforçando a tradição religiosa e a devoção presente no município.
A programação segue até o sábado com a Vigília Pascal, encerrando as celebrações que antecedem o Domingo de Páscoa.
Nioaque
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OPORTUNIDADE
A ação integra a Semana Nacional do Registre-se, promovida em todo o país com o objetivo de combater o sub-registro civil e ampliar o acesso a documentos essenciais, como certidões de nascimento e casamento.
SAÚDE
Município está em situação de emergência devido ao número de casos
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