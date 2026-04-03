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TRÍDUO PASCAL

Fiéis celebram Sexta-feira Santa com programação especial em Nioaque

A data mobiliza fiéis de diversas comunidades, reforçando a tradição religiosa e a devoção presente no município.

Redação

Publicado em 03/04/2026 às 08:29

Atualizado em 03/04/2026 às 08:32

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A Sexta-feira Santa (03) será marcada por momentos de fé e reflexão em Nioaque. A Paróquia Santuário de Santa Rita de Cássia preparou uma programação especial dentro do Tríduo Pascal, reunindo a comunidade católica para relembrar a paixão e morte de Jesus Cristo.

O principal momento do dia será a Celebração da Paixão do Senhor, que acontece às 15h. A cerimônia é uma das mais importantes do calendário litúrgico, marcada pela leitura da Paixão, adoração da cruz e um profundo clima de silêncio e contemplação.

A celebração integra o Tríduo Pascal, período central da fé cristã, que recorda os últimos momentos de Cristo antes da ressurreição. Em Nioaque, a data mobiliza fiéis de diversas comunidades, reforçando a tradição religiosa e a devoção presente no município.

A programação segue até o sábado com a Vigília Pascal, encerrando as celebrações que antecedem o Domingo de Páscoa.

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