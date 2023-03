Força tarefa para recuperação de estradas atua em diversas áreas da cidade

Trabalhos foram feitos em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da AGESUL / Divulgação

Mesmo com um início de ano com um volume de chuvas atípico, a Prefeitura de Nioaque, através da Secretara de Obras, segue fazendo a manutenção dos pontos críticos das estradas do município.

Segundo os institutos meteorológicos, as chuvas no começo de 2023 foram as maiores registradas nos últimos 10 anos em Mato Grosso do Sul, e devem continuar até o final de março.

Na sexta-feira, dia 17, a equipe de trabalho trabalhou na recuperação de vias rurais dos Assentamentos Palmeiras, Bálsamo, além de instalação de bueiros na Colônia Nova e cascalhamento na Colônia Conceição.



Ressalta-se que os trabalhos foram feitos em parceria com o governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

O prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, destaca que mesmo com as dificuldades enfrentadas pela intensidade das chuvas, a Secretaria de Obras jamais parou de trabalhar "Sempre que a chuva da uma trégua a equipe da obras está nas vias urbanas e rurais atendendo os pontos mais críticos. Temos um planejamento para a recuperação das estradas e vamos implementá-lo", enfatiza o prefeito.