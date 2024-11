Formatura do PROERD reúne alunos, pais e professores em Nioaque

Divulgação

Na manhã de terça-feira, 19, foi realizada a solenidade de formatura dos 550 (quinhentos e cinquenta) alunos das redes municipal e estadual de ensino de Nioaque-MS. O evento contou com a presença do Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Major Rafael Pinheiro Garcia, além de diversas autoridades civis e familiares, que prestigiaram os formandos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

Os alunos formandos reafirmaram o compromisso de dizer “não” às drogas e à violência.

Neste ano, o programa atendeu escolas urbanas e rurais, incluindo os assentamentos Uirapuru e Conceição, além das aldeias Água Branca e Brejão. O PROERD alcança estudantes desde o 3º ano do ensino fundamental (PROERD Kids) até o 7º ano, promovendo valores e estratégias para uma vida mais saudável e longe de práticas prejudiciais.

Esse resultado só é possível graças à parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal de Nioaque-MS, com o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Conselho de Segurança. O trabalho conjunto de todas essas instituições fortalece o impacto do programa, que tem transformado a realidade de centenas de jovens no município.