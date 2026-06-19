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Solidariedade 

Frio intensifica campanha de arrecadação de agasalhos em Nioaque

Últimos 15 dias registraram mínima de 12°C, com chuva acima da média e a previsão aponta frio intenso com mínimas entre 5°C e 10°C nos próximos dias

Da redação

Publicado em 19/06/2026 às 07:51

Atualizado em 19/06/2026 às 07:53

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Divulgação/Prefeitura de Nioaque

O frio chegou com força a Nioaque, mas a solidariedade da população falou mais alto. Com a entrega pela prefeitura de cobertores, casacos e outras peças de inverno, muitas famílias puderam receber um pouco mais de conforto para enfrentar os dias mais gelados. Mais do que roupas, cada doação representa carinho, empatia e o compromisso de construir uma cidade cada vez mais humana e solidária.

Dados meteorológicos dos últimos 15 dias (de 4 a 18 de junho) indicam que Nioaque registrou temperaturas abaixo da média histórica para o período. A mínima absoluta foi de 12°C, com máximas oscilando entre 22°C e 29°C. O mês de junho tem sido atípico: até o dia 19, já choveu 79 mm, o que representa 118% da média normal para o mês, que é de 67 mm . A umidade relativa do ar manteve-se elevada, com médias acima de 70%, contribuindo para a sensação de frio mais intensa durante as madrugadas e início das manhãs.

Para os próximos 15 dias (de 20 de junho a 4 de julho), a previsão indica a chegada de uma massa de ar frio de origem polar, que deve derrubar ainda mais as temperaturas em Mato Grosso do Sul. A expectativa é de mínimas entre 5°C e 7°C em Nioaque, com possibilidade de geada nas áreas mais baixas da região, especialmente entre os dias 22 e 24 de junho . As máximas não devem ultrapassar os 22°C durante a maior parte do período, com dias de céu aberto, mas noites extremamente frias.

O sábado (20), terá temperaturas entre 13°C e 20°C, com céu encoberto e possibilidade de chuva isolada. O domingo (21) deve ser o dia mais frio, com mínima de 10°C e máxima de 25°C, com sol e nevoeiro ao amanhecer. Na segunda-feira (22), há previsão de chuva à tarde e temperaturas entre 16°C e 27°C .

Diante do cenário, a prefeitura de Nioaque reforça a importância da continuidade das campanhas de arrecadação de agasalhos e cobertores para atender a população em situação de vulnerabilidade. Os pontos de coleta permanecem disponíveis na Secretaria Municipal de Assistência Social e em outros locais divulgados pela administração municipal.

A prefeitura agradece a todos que já contribuíram e convida quem ainda pode doar a participar, garantindo que nenhuma família fique desprotegida durante os dias mais rigorosos do inverno.

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