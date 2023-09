Grave acidente na BR-O60 deixa cadeirante e família ferida em Nioaque

Carro ficou parcialmente destruído / Divulgação

Um grave acidente na BR-060 no trecho conhecido como Trevo do Polaco, em Nioaque deixou o motorista cadeirante ferido. O caso ocorreu na última sexta-feira, 1.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi mobilizada por volta das 19h, quando ocorreu o acidente.

Segundo informações, um carro modelo Virtus, que estava no sentido Campo Grande-Nioaque, transportava dois casais e uma criança de aproximadamente dois anos, capotou após o condutor perder o controle e passar direto pela rotatória.

A Polícia Militar de Nioaque foi a primeira a atender as vítimas. O veículo possuía a direção adaptada, pois o condutor é cadeirante. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Defesa Civil de Nioaque também estiveram no local do acidente.

A rápida ação de populares e da equipe de saúde que atendeu as vítimas foi crucial para o socorro imediato, a passageira (esposa do motorista), era a vítima que mais precisava de atendimento urgente e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento, cerca de três ambulâncias (de Jardim e de Nioaque), participaram do atendimento.

A família envolvida no acidente era de Campo Grande e seguiam para Bonito a passeio durante o final de semana. Os nomes das vítimas não foram divulgados.