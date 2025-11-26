Grupo Onça Pintada integra mutirão gratuito de prevenção ao câncer de mama

O atendimento é totalmente gratuito e representa uma oportunidade para as mulheres acessarem serviços especializados sem deslocamento para outros municípios / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebe nesta quinta-feira (27) o Grupo Onça Pintada (GOP) para uma ação gratuita de prevenção e combate ao câncer de mama. A iniciativa, que conta com apoio do governo do Estado e do deputado Paulo Corrêa, oferecerá exames clínicos das mamas e 50 ultrassonografias para mulheres do município. Durante o mutirão, todas as mulheres que procurarem a equipe passarão por avaliação clínica especializada. Os casos com indicação serão encaminhados para ultrassonografia mamária no ESF Urbano 2, no mesmo dia, enquanto as necessitadas de mamografia serão agendadas para realização do exame em Campo Grande. A secretária municipal de Saúde, Cristiane Regina Gomes de Sousa, destacou que a parceria "facilita o diagnóstico precoce e oferece cuidados que podem salvar vidas".

A ação integra a agenda anual do Grupo Onça Pintada pelo interior de Mato Grosso do Sul, reforçando o compromisso da administração municipal com a saúde preventiva feminina. O atendimento é totalmente gratuito e representa uma oportunidade para as mulheres acessarem serviços especializados sem deslocamento para outros municípios.





