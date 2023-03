Homem é flagrado com adolescente de 13 anos

Polícia Civil em ação / Divulgação



A Delegacia de Nioaque executou mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, nesta sexta-feira, dia 17.

Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário em decorrência de inquérito da unidade relacionados ao crime de tráfico de drogas.

Durante cumprimento de uma das buscas, os policiais realizaram a prisão em flagrante delito de um homem de 18 anos pelo crime de violação de vulnerável.

De acordo com informações da polícia, o homem foi flagrado dormindo em um dos cômodos da casa com uma adolescente de apenas 13 anos de idade e confessou que manteve relação sexual com ela. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com os demais detidos, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A ação policial é resultado de um trabalho de investigação contínuo da Delegacia de Nioaque, que busca combater o tráfico de drogas na região e outros crimes correlacionados. A prisão do homem pelo crime de violação de vulnerabilidade mostra o compromisso da polícia em combater a violência sexual contra menores de idade.