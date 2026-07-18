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Feminicídio e homicídio

Homem foge após matar esposa com tiros e conhecido a facadas em Nioaque

Crime aconteceu na noite desta sexta-feira; foi o 15º feminicídio registrado no estado em 2026

Redação O Pantaneiro

Publicado em 18/07/2026 às 10:28

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Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso, que foi registrado como feminicídio e homicídio / Reprodução

Rosenilda de Oliveira Candelario, de 48 anos, e Reginaldo Messias Bispo, de 58, foram as vítimas de um duplo assassinato ocorrido na noite desta sexta-feira (17), em um bar localizado no Assentamento Colônia Conceição, na zona rural de Nioaque. De acordo com o boletim de ocorrência, o principal suspeito dos crimes é o marido da mulher, que fugiu após o ataque e continua sendo procurado pelas forças de segurança.

Testemunhas relataram ter ouvido uma discussão seguida de disparos na residência de Rosenilda, onde também funcionava um bar. Ao chegarem, policiais militares encontraram a mulher já sem vida, sentada em uma cadeira. Ela foi atingida por dois disparos na cabeça.

Poucos metros adiante, a equipe localizou o corpo de Reginaldo, que apresentava várias perfurações provocadas por arma branca. Segundo a polícia, ele morreu após ser atingido por, pelo menos, oito golpes de faca.

O principal suspeito é o marido de Rosenilda, conhecido pelo apelido de "Tonho". Após os crimes, ele teria deixado o local em um veículo utilitário. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas, até o momento, ele não foi localizado. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.

Com a morte de Rosenilda, Mato Grosso do Sul chega ao 15º feminicídio registrado em 2026. Em Nioaque, esse é o quarto caso desde 2015. Naquele ano, o feminicídio passou a ser tipificado como crime no Brasil.

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