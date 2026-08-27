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Manhã especial

Idosos de Nioaque e Terenos celebram integração em encontro do Conviver

Atividades culturais e de lazer proporcionaram momentos especiais entre os participantes; programação teve música, dança, almoço, bingo e sorteios

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/08/2026 às 11:17

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Manhã foi marcada por clima de confraternização, cultura e integração / Divulgação

O município de Nioaque recebeu, nesta quarta-feira (26), um encontro do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), o Conviver. O evento reuniu idosos nioaquenses e de Terenos em uma manhã de confraternização, cultura e integração.

A programação foi organizada para proporcionar momentos de lazer e fortalecer os vínculos entre os participantes. O encontro contou com apresentações culturais, música, baile, almoço, bingo e sorteios, além de momentos de conversa e troca de experiências.

Encontro reúne idosos de Nioaque e Terenos em dia de integração2

Representando Nioaque, os integrantes do Conviver apresentaram uma dança paraguaia e participaram de uma apresentação musical. Dona Ivone cantou uma música autoral do senhor Francisco, acompanhada pelo senhor Afrânio no violão, valorizando os talentos e a cultura presentes no grupo.

O baile também foi um dos destaques da manhã e contou com a participação ativa dos próprios idosos. Entre músicas, danças e conversas, os participantes aproveitaram o encontro para estreitar amizades e celebrar a convivência.

Encontro reúne idosos de Nioaque e Terenos em dia de integração4

O casal Alda Sanches e Mauro Barbosa aprovou a integração com o grupo de Terenos. Alda destacou a animação dos visitantes e manifestou o desejo de que novos encontros sejam realizados.

“Eu gostei muito. O pessoal é muito animado e foi muito bom conhecer eles. Espero que tenha mais encontros assim e que a gente possa até fazer uma viagem juntos”, contou.

Mauro também celebrou a experiência e o sorteio de uma garrafa para tereré durante a programação.

“Foi muito importante e fiquei muito contente. Até fui sorteado com uma garrafa para tomar tereré. O pessoal de Terenos é muito animado, dança demais. Foi muito bom”, afirmou.

A secretária de Assistência Social de Nioaque, Tessa Ribeiro, ressaltou que as atividades do Conviver contribuem para a participação social e o fortalecimento dos vínculos entre os idosos.

“Nosso objetivo é proporcionar espaços de convivência, lazer e integração, fortalecendo os vínculos e garantindo que nossos idosos tenham cada vez mais oportunidades de participar, compartilhar experiências e aproveitar esses momentos. Ver a participação de todos é muito gratificante”, destacou.

Encontro reúne idosos de Nioaque e Terenos em dia de integração5

O prefeito de Nioaque, André Guimarães (PP), também reforçou a importância das ações voltadas à terceira idade e da criação de espaços de convivência.

“Nossos idosos merecem todo o nosso respeito, atenção e valorização. São pessoas que carregam histórias, experiências e muito a contribuir com a nossa comunidade. Encontros como este promovem convivência, fortalecem amizades e mostram a importância de garantir espaços para que nossos idosos participem, se expressem e aproveitem essa fase da vida com qualidade”, afirmou.

Encontro reúne idosos de Nioaque e Terenos em dia de integração3

O encontro, segundo a administração municipal, reforçou o papel do SCFV como espaço de acolhimento, participação e fortalecimento das relações sociais.

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