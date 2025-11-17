Indígena de Nioaque é aprovada em 1º lugar em vestibular

Divulgação/ Escolagov

Aluna do 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Indígena Angelina Vicente, Eliana garantiu bolsa integral no curso de Psicologia, alcançando a oportunidade de ingressar no ensino superior. O resultado tem um significado especial: ela estuda na mesma escola em que sua mãe, Joana Galeano Benites, atua como agente de limpeza.

A estudante indígena Eliana Benites de Almeida, de 17 anos, moradora da Aldeia Brejão, em Nioaque, conquistou o primeiro lugar no vestibular exclusivo para servidores públicos e dependentes, realizado pela Uniderp em parceria com o Governo do Estado, por meio da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

Eliana, da etnia Terena, relatou que o desejo de cursar Psicologia surgiu da vontade de ajudar pessoas. A jovem destacou o apoio da escola e dos professores na preparação para o vestibular, especialmente em redação, cujo tema foi “Como a educação pode transformar o seu futuro”.

O resultado do vestibular foi divulgado no Dia do Servidor Público, durante a cerimônia do XX Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. Além da bolsa conquistada por Eliana, o processo seletivo ofereceu descontos de até 60% em cursos de graduação e 50 bolsas parciais para pós-graduação.

Mais informações sobre o vestibular e a lista completa de aprovados estão disponíveis no site da Escolagov: www.escolagov.ms.gov.br

.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!