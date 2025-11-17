Acessibilidade

17 de Novembro de 2025 • 14:18

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Indígena de Nioaque é aprovada em 1º lugar em vestibular

Eliana garantiu bolsa integral no curso de Psicologia, alcançando a oportunidade de ingressar no ensino superior

Da redação

Publicado em 17/11/2025 às 10:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Escolagov

A estudante indígena Eliana Benites de Almeida, de 17 anos, moradora da Aldeia Brejão, em Nioaque, conquistou o primeiro lugar no vestibular exclusivo para servidores públicos e dependentes, realizado pela Uniderp em parceria com o Governo do Estado, por meio da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

Aluna do 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Indígena Angelina Vicente, Eliana garantiu bolsa integral no curso de Psicologia, alcançando a oportunidade de ingressar no ensino superior. O resultado tem um significado especial: ela estuda na mesma escola em que sua mãe, Joana Galeano Benites, atua como agente de limpeza.

Leia Também

• Defensoria discute projeto de desjudicialização de demandas de saúde em Nioaque

• Nioaque sedia a grande final da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross

• Nioaque sedia a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Velocross

Eliana, da etnia Terena, relatou que o desejo de cursar Psicologia surgiu da vontade de ajudar pessoas. A jovem destacou o apoio da escola e dos professores na preparação para o vestibular, especialmente em redação, cujo tema foi “Como a educação pode transformar o seu futuro”.

O resultado do vestibular foi divulgado no Dia do Servidor Público, durante a cerimônia do XX Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. Além da bolsa conquistada por Eliana, o processo seletivo ofereceu descontos de até 60% em cursos de graduação e 50 bolsas parciais para pós-graduação.

Mais informações sobre o vestibular e a lista completa de aprovados estão disponíveis no site da Escolagov: www.escolagov.ms.gov.br
.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Prevenção à violência

Nioaque capacita Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Nioaque

MPMS

Justiça condena ex-prefeito e secretários de Nioaque por nepotismo

MS Ativo

Nioaque recebe Casa Civil em primeira agenda oficial do novo secretário estadual

Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com atrações locais

Nioaque estuda Lei do Turismo e aposta no setor como motor de desenvolvimento

Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com produtos locais

Justiça

Defensoria participa de mutirão de documentação para trabalhadoras rurais em Nioaque

Publicidade

Cidades

Nioaque recebe novo trator para fortalecer a agricultura familiar

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia Civil apreende cocaína e arma e faz duas prisões em MS

Ação da DENAR no bairro Rancho Alegre II encontrou mais de 7 kg de droga e uma pistola

Luto

Morre aos 72 anos Ivo Linsmeyer, radialista e defensor dos animais de Aquidauana

Comunicador de Camisão era referência comunitária e ambiental

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo