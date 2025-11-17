Indígena de Nioaque é aprovada em 1º lugar em vestibular

Eliana garantiu bolsa integral no curso de Psicologia, alcançando a oportunidade de ingressar no ensino superior
Divulgação/ Escolagov
A estudante indígena Eliana Benites de Almeida, de 17 anos, moradora da Aldeia Brejão, em Nioaque, conquistou o primeiro lugar no vestibular exclusivo para servidores públicos e dependentes, realizado pela Uniderp em parceria com o Governo do Estado, por meio da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).
Aluna do 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Indígena Angelina Vicente, Eliana garantiu bolsa integral no curso de Psicologia, alcançando a oportunidade de ingressar no ensino superior. O resultado tem um significado especial: ela estuda na mesma escola em que sua mãe, Joana Galeano Benites, atua como agente de limpeza.
Eliana, da etnia Terena, relatou que o desejo de cursar Psicologia surgiu da vontade de ajudar pessoas. A jovem destacou o apoio da escola e dos professores na preparação para o vestibular, especialmente em redação, cujo tema foi “Como a educação pode transformar o seu futuro”.
O resultado do vestibular foi divulgado no Dia do Servidor Público, durante a cerimônia do XX Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. Além da bolsa conquistada por Eliana, o processo seletivo ofereceu descontos de até 60% em cursos de graduação e 50 bolsas parciais para pós-graduação.
Mais informações sobre o vestibular e a lista completa de aprovados estão disponíveis no site da Escolagov: www.escolagov.ms.gov.br
.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
MS Ativo
Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com atrações locais
Nioaque estuda Lei do Turismo e aposta no setor como motor de desenvolvimento
Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com produtos locais
Polícia
Ação da DENAR no bairro Rancho Alegre II encontrou mais de 7 kg de droga e uma pistola
Luto
Comunicador de Camisão era referência comunitária e ambiental
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS