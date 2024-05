João Haroldo & Betinho e Jhony e Marcos irão se apresentar em Nioaque

Divulgação

Foi divulgada nas redes sociais nesta segunda-feira (13), a programação festiva da gloriosa festa de Santa Rita de Cássia, padroeira de Nioaque.

O dia de Santa Rita de Cássia é 22 de maio, sendo feriado municipal. Porém, os shows (realizados pela Prefeitura de Nioaque com apoio do Governo do Estado via Fundação de Turismo), serão no final de semana que antecede a data, ficando melhor para o público em geral e também toda a comissão organizadora deste evento que é de muita tradição no município.

Shows

Dia 18 será o dia da apresentação de João Haroldo & Betinho, dupla de muita história a nível nacional com sucessos relembrados até hoje.

No dia 19, será a vez da dupla prata-da-casa Jhony & Marcos, também com muita história durante a carreira e que se apresentou em vários grandes shows de Mato Grosso do Sul.

Anteriormente, foi divulgada em primeira mão a programação religiosa da festa de Santa Rita de Cássia.