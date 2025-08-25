Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 13:16

MPMS

Justiça bloqueia bens de responsáveis por loteamento clandestino em Nioaque

A medida foi concedida em ação civil pública com pedido de tutela de urgência

Da redação

Publicado em 25/08/2025 às 08:56

Atualizado em 25/08/2025 às 08:58

Cidade de Nioaque / MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) obteve decisão judicial que determina o bloqueio de bens dos responsáveis pelo loteamento clandestino “Jardim Bom Jesus”, localizado na região do bairro Jóquei Clube, em Nioaque. A medida foi concedida em ação civil pública com pedido de tutela de urgência.

A decisão judicial visa impedir a continuidade das vendas e construções irregulares, além de assegurar a reparação de danos ambientais, urbanísticos e aos consumidores. De acordo com a Promotoria de Justiça, foram comercializados 31 lotes sem infraestrutura básica, como sistema de drenagem, coleta de esgoto, abastecimento de água, pavimentação e energia elétrica.

Cerca de 30 famílias foram induzidas ao erro na negociação dos terrenos. Diante disso, a Justiça deferiu liminar que impõe aos réus a suspensão imediata das atividades no local, a divulgação pública da decisão e a apresentação da lista completa de compradores.

Além do bloqueio de contas bancárias, imóveis e veículos, também ficou proibida a realização de novas vendas, construções ou qualquer atividade econômica no loteamento. Empresas de saneamento, energia elétrica e telefonia receberam ofícios determinando a não realização de ligações de serviços nos terrenos.

