Lajotamento no bairro Santa Amélia está quase concluído

Divulgação

A pavimentação no bairro Santa Amélia está quase 100% concluída, a empresa responsável pela obra deu celeridade nos trabalhos nos últimos dias. É bom frisar que a pavimentação (por meio de lajotas sextavadas), foi iniciada recentemente.

Recentemente, a Prefeitura de Nioaque entregou importantes obras na questão da infraestrutura, como, por exemplo, a pavimentação asfáltica de ruas históricas no centro do município, dentre elas a rua Marechal Deodoro e também do bairro São Miguel.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, agradece a compreensão dos moradores e afirma que, com a conclusão da pavimentação, o bairro Santa Amélia dará um salto de desenvolvimento e de qualidade de vida para a população que ali reside.

Acelera Nioaque

Essa e outras conquistas foram anunciadas durante o lançamento do Programa Acelera Nioaque, durante as festividades do aniversário de Nioaque no último dia 18 de julho.