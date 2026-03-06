Mais de 100 toneladas de asfalto sÃ£o aplicadas em ruas de Nioaque sÃ³ na Ãºltima semana

Assessoria de ComunicaÃ§Ã£o

A Prefeitura de Nioaque aplicou mais de 100 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em vias da cidade durante a última semana, na mais recente etapa da operação tapa buraco, como parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e rural do município.

Além da operação tapa-buraco em ruas da área urbana, as equipes da Secretaria Municipal de Obras também executaram serviços de recuperação de estradas rurais, incluindo cascalhamento completo em algumas regiões.

As melhorias contemplaram ruas do Centro, do bairro Jardim Ouro Verde e da Vila Militar, que voltou a receber intervenções estruturais após mais de dez anos. As frentes de trabalho foram organizadas com planejamento técnico para garantir maior durabilidade aos serviços e melhores condições de tráfego para moradores e motoristas.

Segundo o secretário municipal de Obras, César Augusto, a estratégia é ampliar gradativamente o alcance das intervenções no município: “Nosso compromisso é continuar levando melhorias para todas as regiões de Nioaque. Estamos trabalhando com planejamento, técnica e responsabilidade para que as obras tenham qualidade e atendam às necessidades da população”, afirmou.

Morador da Aldeia Brejão, Romeu Marques Pereira destacou a melhoria nas estradas da região: “Antes o cascalhamento era feito apenas nos pontos mais críticos. Agora o serviço foi realizado por completo, melhorando muito a estrada para todos que passam por aqui”, afirmou.

Para o prefeito André Guimarães, o investimento em infraestrutura faz parte da estratégia de desenvolvimento do município: “Cada melhoria representa mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população. Estamos trabalhando para avançar tanto na cidade quanto nas comunidades rurais”, destacou.