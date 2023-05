Marlon Maciel animará o Baile do Dia das Mães em Nioaque / Divulgação

O acordeonista Marlon Maciel, vai se apresentar em um grande show-baile em Nioaque no dia 13 de Maio, no “Baile do Dia das Mães”. O baile será realizada na Chácara Cambacuá, a partir das 21h e também terá show do grupo Trem Pantaneiro, além de atrações convidadas.

O organizador do evento, Jeca Produções, informa que os convites antecipados, no valor de R$ 20, estão sendo vendidos nos seguintes locais: Farmácia Nioaque, Alemão Conveniência, Tropical Lanches, Varanda Lanches (Aldeia), e Líder Conveniência.

Jeca Produções agradece os apoiadores: Site Cidade das Vogais, Rádio Vogais FM 87,9, Serrana FM, Vereadores Silas Ferreira, Nado Andréia, Careca do Uirapuru, Neguinho da Santa Amélia e Seco.

Para mais informações sobre o Baile do Dia das Mães o telefone pra contato é (67) 996117697.